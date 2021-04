Operatív Törzs: jön a hatodik vakcina!

A középiskolák csak május 10-én nyitnak, és csak írásbeli érettségi lesz - hangzott el az Operatív Törzs mai tájékoztatóján is. Ezt ma reggel már Orbán Viktor kormányfő is bejelentette. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a tájékoztatón arról beszélt, hogy a járványügyi helyzet javulásának köszönhetően az óvodák és iskolák újranyitása viszont napirenden van, és minden készen áll az április 19-i nyitásra. A pedagógusok jelentős része későbbre halasztaná az általános iskolák nyitását, tilatkoztak is a szerintük korai nyitás ellen, erről ebben a cikkben írtunk ma délelőtt.

Az előrehozott vizsgákat idén (a tavalyitól eltérően) megtartják. Az írásbeli teljes értéke eredményt ad. Aki 12-25 százalék közötti teljesítményt ér el, szóbeli vizsgát tehet. Az írásbeli vizsgák rendje a tavalyihoz hasonló lesz, termenként 10 fő lehet jelen. Idén sem kötelező az érettségi, tavaly az érettségizők 2 százaléka nem vizsgázott - mondta Maruzsa Zoltán.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese bejelentette,

615 maszktalan emberrel kellett csütörtökön intézkedni, 602-en voltak közterületen

vendéglátóhelyek ideiglenes bezárására csütörtökön nem került sor

még mindig volt 173 ember, aki nem tartott be a lazább kijárási tilalmat és a gyülekezési szabályokat

a korridorokon 50 intézkedés történt

karanténadatok: 46 755-en vannak karanténban, egy nap alatt 5825-öt rendeltek el, mobilon 3599 ember követhető.

Magyarországon jövő héttől 6 féle oltónyag válik elérhetővé, nem szabad közöttük különbséget tenni, mert mindegyik megvéd a vírustól - mondta Galgóczi Ágnes, utalva a Johnson&Johnson egydózisú vakcinájának érkezésére. A Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője hozzátette, hogy a beoltottak részéről is fontos az elővigyázatosság, mert a védettség nem azonnal alakul ki. Galgóczi azt is elmondta, hogy eddig 4 millió ember regisztrált az oltásra, a többieket is regisztrációra buzdította.