Operatív törzs: pozitívak a pedagógus-tesztelés első tapasztalatai

Folyamatban van a köznevelési intézmények célzott tesztelése a héten, ami példátlanul bonyolult logisztikai feladat – kezdte a tájékoztatót György István területi igazgatásért felelős államtitkár.

Mint mondta, komoly logisztikai terv szerint keresi fel az iskolákat, óvodákat és bölcsődéket a több mint 1000 tesztelő team. Nem csak a logisztika, de az adatok feldolgozása is összetett feladat, ami időbe telik, ezért jövő hét elejére lesznek meg az első hét tapasztalatairól szóló statisztikák.

A tesztelésnek kettős célja van: az emberi életek védelme és a vírus terjedésének fékezése. A tesztelés hozzájárul a célzott réteg átfertőzöttségi képéhez, és ahhoz, hogy a szülők tovább tudjanak dolgozni. A tesztelés ingyenes és önkéntes, de ezúton is kérik a pedagógusokat, hogy saját maguk védelmében végeztessék el. Rendkívül pozitívak a kezdeti tapasztalatok, a pedagógusokat megnyugtatja, míg a tesztelésben résztvevő egyetemisták rendkívül fegyelmezettek és lelkesek, mondta György István.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy nem igazak azok a hírek, miszerint a hallgatók nem kapnak védőfelszerelést, szállást és étkeztetést. Az a mintegy 2000, orvostudományi egyetemre járó hallgató, akik részt vesznek ebben, ezeket mind megkapják.

Müller Cecília országos tisztifőorvos azzal folytatta a tájékoztatót, hogy az elmúlt napon 6360 fővel nőtt a betegek száma, és 114 ember halt meg koronavírusban. 7537 beteget ápolnak a vírus miatt kórházban, 640 fő pedig lélegeztetőgépen van.

„A mai adatok kiugrónak tűnhetnek, s lehetnek is ilyenek még, ami az adatszolgáltatók eltérő tevékenysége miatt fordul elő, s az antigén alapú gyorstesztek növekvő aránya miatt is van” – mondta az országos tisztifőorvos, aki szerint állandó fertőzöttségi szint látható Magyarországon, és a többi adat is tartósan magas.