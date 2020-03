Operatív Törzs: az utolsó előtti órában vagyunk a tömeges megbetegedések előtt

Továbbra is érvényben vannak az eddigi korlátozó intézkedések, és továbbra sem tervezi a kormány, valamint az Operatív Törzs a kijárási tilalmat vagy városok lezárását – jelentette ki Lakatos Tibor, az Operatív Törzs központi ügyeletének vezetője.

Már 3065 hatósági házi karantén elrendelésére volt szükség, 8293 esetben hajtottak végre náluk ellenőrzést, illetve, akiknél nem volt minden rendben, 7 esetben helyszíni bírság kiszabására került sor, 9 esetben pedig szabálysértési eljárást indítottak.

Lassan a csoportos megbetegedésből a tömegesbe lépünk. Fotó: depositphotos.com Lassan a csoportos megbetegedésből a tömegesbe lépünk. Fotó: depositphotos.com

„Vannak olyanok is, akik viccet űznek a jelenlegi helyzetből, ezzel semmibe veszik a szakemberek munkáját. Például volt, aki egy gyógyszertári sorban kérte magát előre azzal az indokkal, hogy ő hatósági házi karanténból szaladt ki - tette hozzá a rendőrezredes”.

A határokon még mindig hosszabb a várakozási idő, hiszen jelenleg csak az áruforgalmat engedik be a magyar állampolgárokon kívül. A humanitárius folyosókkal kapcsolatban a rendőrezredes elmondta, hogy ma a rendőrfőkapitány a szomszédos országok kollégáival egyeztet videókonferencián arról, hogy biztosítsák állampolgáraik számára a belépést. Ugyanis, ha nem léphetnek be országaikba, akkor Magyarország sem engedi át őket. Két új áruforgalmi határátkelőt nyitottak, Rajka mellett Rábafüzesnél és Kópházánál is lehetséges már a tehergépjárművek közlekedése.

Szlovákia és Magyarország megegyezett arról, hogy aki a határtól számított 30 km-en belül dolgozik, munkáltatói igazolással eljuthat munkahelyére.

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, hogy jelenleg 73 fertőzött személyről tudunk, akik közül 6 fő intenzív osztályon súlyos állapotban fekszik.

"A laboratóriumi vizsgálatok száma folyamatosan nő, hiszen nemcsak a második szakaszban vagyunk, ami a csoportos fertőzéseket jelent országszerte, hanem az utolsó előtti órában vagyunk a harmadik szakasz, a tömeges megbetegedések előtt".

Hogy ez mikor következik be, ezt senki nem tudja. Most már nemcsak importált esetek vannak, hanem belsők is, melyek kisebb közösségekben terjednek. Az új eljárásrend jövő héttől lép életbe, aminek kapcsán a háziorvost kell ugyanúgy felhívni, aki értesíti a mentőket, hogy menjenek ki az otthonába mintát venni a teszthez. Így már nem kell az érintettet bevinni és mozgatni, csak a minta utazik. Az is újdonság, hogy az enyhe tünetekkel rendelkezők is hatósági házi karanténba kerülnek, de ha súlyosbodik, vagy eleve kritikus esetről van szó, akkor természetesen kórházba viszik. Az enyhe tünetekkel rendelkező betegnek, amennyire tud, el kell különülnie az otthon tartózkodó családtagjaitól.

Újságírói kérdésre válaszolva elhangzott, hogy három dél-koreai vívó tesztje is pozitív lett, elindult a sporteseményen részt vettek kontaktusvizsgálata. A háziorvosok védőfelszereléssel való ellátásával kapcsolatban valóban az egészségügyi szolgáltató feladata, hogy ezeket rendelkezésre bocsássa számukra, de ez rendkívül nehezített, a piac nem tudja ellátni a keresletet. Jelenleg 19344 darab egyszerű szájmaszkot a megyei mentőállomásokon átvehetnek a háziorvosok.

Mivel a vírus terjedésével párhuzamosan a védekezés is új szakaszába lépett, holnaptól kezdve az Operatív Törzs virtuálisakká válik. Stúdióba költözik a sajtótájékoztató, az újságírók pedig online tehetik fel kérdéseiket, egyúttal szeretnék ezt a lehetőséget kibővíteni a megyei és a nemzetközi sajtó képviselőire is.