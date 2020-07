Ilyen is ritkán van: Orbán Viktor nem ért egyet Matolcsy Györggyel

Ami viszont a jelentés is pozitívumként emel ki, az az, hogy a fertőző betegségek megelőzésére szolgáló oltási rendszer valóban az egyik legkiemelkedőbb az európai országok között.

A „jól teljesítő egészségügyi rendszer” ellenére most készíti az egészségügyi reformcsomagot a Boston Consulting Group, s az MNB Versenyképességi jelentése, - amely sorra veszi hazánk egészségügyi mutatóit -, sem világszínvonalú, hanem jelentős problémákkal küzdő egészségügyet vesz górcső alá:

Kövér László már 2017-ben arról beszélt Kína és a közép-, valamint kelet-európai országok egészségügyi minisztereinek harmadik fórumán, hogy a magyar egészségügy képes világszínvonalú teljesítményre. Orbán Viktor pedig ma a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott: a magyar egészségügyi rendszer, amit valamilyen rejtélyes okból folyamatosan leminősítünk, folyamatosan lekezelően beszélünk róla, a járványügyi vész esetén kiderült, hogy Európa egyik legjobban teljesítő rendszere. Európai mércével mérve is igazgatott, rendezett módon működnek a kórházaink.

