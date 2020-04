Orbán Viktor akcióban: vezénylik az orvosokat és lefoglaltak 58 hotelt

Az ország legfontosabb dokumentumának nevezte Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió reggeli műsorában az úgynevezett egészségügyi átcsoportosítási tervet, amely arról szól, hogyan kell majd az erőket átcsoportosítani, amikor tömegessé válik a koronavírus-fertőzés. A törvények egészségügyi veszélyhelyzetben minden egészségügyi dolgozónak kötelezővé teszik a vezényelhetőséget, ilyenkor központilag lehet gazdálkodni velük.

A kormányfő elárulta: 110 kollégiumot foglaltak le (ahol 19 820 embert tudnak elhelyezni) és 58 hotelt (ezek 5661 ember elhelyezésére alkalmasak), továbbá szolgálatba van állítva 3543 gépjármű, és 203 770 ember étkeztetésére vannak felkészülve. Azt egyelőre nem árulta el, hogy melyik szállodákról van szó és a lapunk által megkérdezett ágazati szereplők sem tudták megmondani. Mindenestre az ország összes szállodája bezárt, így volt miből válogatni. "Ez egy katonai vezénylési akcióterv a tömeges járvány időszakára" - mondta Orbán Viktor.

A munkahelyek megőrzéséről és újak létrehozásáról szólva a miniszterelnök közölte: kedden mutatják be a magyar gazdaságtörténet legnagyobb gazdaságélénkítési tervét. "Úgy küzdjünk meg ezzel a válsággal, hogy ne adjunk fel a céljainkat, ne adjuk fel azt, amit elértünk, ne adjuk fel Magyarország függetlenségét, a munkaalapú gazdaságot és a büszke élet lehetőségét sem!" - fogalmazott.

Lapunk korábban megírta, hogy a kormányfő arról is beszélt: a jelenlegi korlátozások szombaton járnak le, pont Húsvét előtt. Úgy fogalmazott: a Húsvét családi ünnep, vinné az embert a lába, a szíve, de ez most aligha lesz lehetséges. Viszont dönteni kell majd, hogy fenntartják-e a kijárási korlátozásokat, ha igen, milyen formában, vagy enyhítenek. Orbán Viktor azonban szeretné ezt a döntést majd a szerdai járványügyi és rendőri jelentések alapján meghozni. De arra is utalt a miniszterelnök, hogy természetellenesnek érezné a korlátozások enyhítését.