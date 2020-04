Orbán Viktor bejelentette az új kijárási szabályokat!

Ezért az itt élők védelmében, Budapesten és környékén a kijárási korlátozások életben maradnak - jelentette be Orbán Viktor.

A vírus elleni védekezés új szakaszba lépett, ezért megpróbálhatjuk újraindítani az életet Magyarországon, de fokozatosan és szigorú menetrend szerint kell eljárni a kormányfő szerint. Ez azt jelenti, hogy az idősek és a legfertőzöttebb területeken élők feszes védelmét továbbra is fenn kell tartani. A fertőzések leginkább a fővárosban és a környéki területeken koncentrálódnak.

Orbán Viktor a Facebookon közzétett videójában számolt be a döntésekről.

