Orbán Viktor még mindig szegény, Márki-Zay Péternek 20 milliós hitele van 

Nincs több tartozása a magyar miniszterelnöknek, kifizette a 2002-ben felvett 20 millió forintos jelzáloghitelt – derült ki Orbán Viktor 2021-es évről számot adó vagyonnyilatkozatából. Orbán Viktor felcsúti háza és XII. kerületi lakása változatlanul megvan, ez utóbbinak csak felerészben ő a tulajdonosa. Nincs megtakarítása és nagy értékű közlekedési eszköze, mint ahogy egyetlen céghez sincs köze. A miniszterelnöki és képviselői tiszteletdíján kívül más juttatást vagy ajándékot idén sem tüntetett fel vagyonnyilatkozatában - derül ki a telex.hu összeállításából.

A portál szerint az ellenzék miniszterelnök-jelöltjének szintén nincs autója és nagyobb összegű megtakarítása. Márki-Zay Péter banki tartozása nőtt közel 740 ezer forinttal tavaly augusztus óta, amikor az előző vagyonnyilatkozatát leadta. Januári nyilatkozatában 20,23 millió forintos hiteltartozásról számolt be. Kiderült, hogy 8,52 millió forintja van önkéntes nyugdíjpénztárban, valamint 442,68 ezer forintos nyugdíjbiztosításról, és 1,78 millió forintos lakástakarékról ír a dokumentumban. A politikus polgármesterként bruttó 977 ezer forintot keres Hódmezővásárhelyen, más jövedelme a vagyonnyilatkozata szerint nincs. Továbbra is felerészben tulajdonosa annak a 297 négyzetméteres hódmezővásárhelyi háznak, ahol a családjával él.

Több mint 205 millió forinttal kevesebb megtakarítása van Rogán Antalnak, mint egy évvel ezelőtt. Míg tavaly év elején 822 millió forintról számolt be Rogán, most „csak” 616 milliója van takarékbetétben. Ez azért meglepő fejlemény a telex.hu szerint, mert találmánya minden eddiginél nagyobb összeget, 408 millió forintot hozott neki 2021-ben. Rogán 300 ezer forintot törlesztett a tartozásaiból, de még így is 17,9 millió forintot nem adott meg meg nem nevezett magánszemélyeknek.

A posztjáról távozó Áder János köztársasági elnök továbbra is felerészben tulajdonosa egy 2019 augusztusában vásárolt 125 négyzetméteres II. kerületi lakásnak, és ugyancsak osztozkodik – vélhetően a feleségével – egy másik 135 négyzetméteres lakáson a II. kerületben, amihez egy méretes, 55 négyzetméteres terasz is tartozik. Idén lesz 17 éve, hogy megvásárolták a 75 négyzetméteres családi házat Kisorosziban, ennek csak negyedrészt a tulajdonosa a magyar államfő.

Összesen 33,19 millió forint van a folyószámláján, ez majdnem 6 millió forinttal több, mint egy évvel ezelőtt. Devizaszámláján 1690 dollárt (kb. 541 ezer forint) és 34 120 eurót (kb. 12,2 millió forint) tart. Van ezen kívül egy 23 458 eurós életbiztosítása (kb. 8,4 millió forint), ami közel 6 ezer euróval nőtt tavaly óta, valamint 1,52 millió forintnyi befektetési értékpapírja, ami alig változott a tavaly leírt számhoz képest.

Felélte korábbi megtakarításait és egy forintot sem tudott félretenni 2021-ben Varga Judit. Az igazságügyi miniszter most

elismerte, hogy ő és férje valóban úgy vásárolt meg a XII. kerületben, egy Kútvölgyi úti társasház hat ingatlana közül ötöt és egy garázst, hogy a nagyjából 200 milliós vételárból 8 millió forint foglalót fizetett ki önerőből, a fennmaradó 192 millió forintot bankhitelből fedezték. Varga 2020-as vagyonnyilatkozata szerint nagyjából 5 millió forintnyi és 12 ezer eurónyi (4,3 millió forint) megtakarítással rendelkezett. Egy évvel később a csaknem százmilliós hiteltörlesztés mellett sikerült még félretennie.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bankszámláján 2019-ben 5,84 millió forint volt, 2020-ban már csak 222 ezer forint, majd 2021-re aztán újra megszedte magát, mert már 10 millió forintos megtakarítás szerepel a vagyonnyilatkozatában. Tavaly sem akart törleszteni a szüleitől kapott kölcsönből, így továbbra is 30 millióval tartozik nekik.

Az index.hu azt közölte, hogy Gyurcsány Ferencnekmég megvan a pápai és a kötcsei ingatlana. A DK-elnök értékpapír-megtakarításának árfolyamértéke 928 millió forintra hízott. „Lakásvásárlás foglaló és előleg” című követelése már 348 millió forint, itt feltüntetett 42 millió forint kölcsönt is. Összesen 60 millió forintos bankhitele van, 288 millió forint értékpapír-fedezetű hitel mellett. Azt is közölte a politikus, hogy a Demokratikus Koalíciónak nyújtott egyéb vissza nem térítendő támogatás címén 47 millió forintot, valamint 25 millió forint kölcsönt.

A nyilvánosságra került nyomozati anyagokkal szemben Völner Pál bevallott vagyona nem gyarapodott, hanem 10 millió forinttal csökkent tavaly: a korrupcióbotrányba keveredett fideszes politikus január közepén már leadta tavalyi évre vonatkozó vagyonnyilatkozatát, amelyben idén már nem szerepelt 8,5 millió forintnyi takarékbetét, és 1,5 millió forint készpénzzel is kevesebbet tüntetett fel, sőt, 2020-as Škodáját is visszaadta.

A portál kitért Lázár János nyilatkozatára is. Eszerint a kormánypárti politikusok között az egyik legnagyobb „mozgás” nála volt: a korábbi miniszter ingatlanbirodalma ezúttal négy tétellel hízott – összesen több mint 30 hektárnyi szántót vásárolt Hódmezővásárhelyen. Készpénzállománya milliókkal, tartozása tízmilliókkal nőtt egyetlen év alatt.