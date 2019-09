Orbán Viktor nem avatkozik bele a gazdasági csúcsvezetők vitájába - Videó

A hét egyik legizgalmasabb eseménye kétségtelenül a magyar gazdaságpolitika legmagasabb szintjein zajló, a személyeskedéstől sem mentes vita volt. Ami a piacok felé azt a rossz üzenetet küldi, hogy a jegybankelnök és a pénzügyminiszter munkakapcsolatát az amúgy elfogadható szakmai mellett elfogadhatatlan privát nézetkülönbségek is terhelik. Ezt a helyzetet sürgősen kezelni kell, de vajon mit tesz ennek érdekében Orbán Viktor: Videós elemzésünk.

Mint lapunk is megírta, a megszokottnál is élesebb vita bontakozott ki Matolcsy György jegybankelnök és Varga Mihály pénzügyminiszter között a követendő monetáris és fiskális politikáról. A vita kezdetben szakmai mederben folyt, de a legutóbbi felvonásban a személyeskedő hangnem is megjelent.

Abban nincs semmi rendkívüli, ha a monetáris, illetve a fiskális politika irányítója véleménye különbözik szakmai kérdésekben, bár ezt ritkán szokták kivinni a napra, azt meghagyják a közgazdászoknak, elemzőknek. Így vita tárgya lehet adott esetben a fiskális élénkítés szükségessége, a gazdaság hűtése, illetve élénkítése.

Azt viszont nyugodtan nevezhetjük rendkívülinek, ha a felek egymás szakmai kompetenciáját kérdőjelezik meg. Márpedig ez történt ebben az esetben, amikor Matocsy György - ezen a szinten teljesen unikális módon - "kérdezte fel" Varga Mihályt az árfolyammal, illetve a gazdasági kilátásokkal kapcsolatos véleménye miatt.

A piacok általában nem kedvelik, ha éles nézetkülönbség alakul ki e két kulcsposzt betöltője között, és ha ez a vita személyeskedésbe fordul, akkor még tanácstalanabbak lesznek, mert a polémia túllép a szakmaiságon, oda nem illő elemekkel vegyül, ami tovább kuszálja a magyar gazdaságról alkotott összképet. A befektetők az egyértelmű üzeneteket szeretik, amelyek alapján meg tudják hozni a döntéseiket, de ha a vita személyekről, és nem ügyekről kezd el szólni, azt a pénzügyi világ nehezebben tudja dekódolni: ezekből a jelekből nehezebb kiolvasni, mire lehet számítani a magyar gazdaságpolitikában az elkövetkező időben. Miközben a forint történelmi mélyponton jár ezekben a napokban.

Ezért lenne fontos, hogy a félrecsúszott vita visszatérjen rendes medrébe, és ennek érdekében Orbán Viktor miniszterelnök sokat tehetne. Például úgy, ha leülne a felekkel, és együtt tisztáznák a félreértéseket.

Erre vonatkozó kérdésünkre azonban az derült ki a heti Kormányinfón, hogy a kormány nem szentel különösebb figyelmet a vitára. Gulyás Gergely szerint az árfolyam nem volt téma a szerdai kormányülésen, és arról sem tud, hogy a miniszterelnöknek olyan terve lenne, hogy leüljön beszélni a felekkel. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nincs érdemi gazdaságfilozófiai különbség a jegybankelnök és a pénzügyminiszter között. Felhívta a figyelmet a jegybanki függetlenségre, valamint arra, hogy az MNB gazdaságpolitikai kérdésekben együttműködik a kormánnyal.

Kérdésünkre, hogy ha tartalmi különbséget nem lát, akkor mit szól a vita stílusához, azt válaszolta, hogy "szolidáris vagyok Varga miniszter úrral és tisztelem a jegybank függetlenségét".

A különös eszmecseréről kollégánk, Baka F. Zoltán videós elemzését ajánljuk olvasóink figyelmébe.