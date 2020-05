Orbán Viktor: nemzeti konzultációt indítunk a koronavírusról

Mivel a miniszterelnök szerint most egy csendesebb időszak következik, ezért alkalmas az idő egy nemzeti konzultáció lebonyolítására.

Szokásos péntek reggeli rádióinterjújában a különleges bevetési egység létrehozása mellett más újdonságot is elárult. Mivel a kormányzásuk egyik alapját jelenti az állampolgárok véleménye, ezért most is szükségét érzi Orbán Viktor annak, hogy az eltelt hónapok történéseiről és kormányzati intézkedéseiről megkérdezze a véleményüket.

Mivel most egy csendesebb időszak következik a járványban, újabb nemzeti konzultációt indít el a kormány - jelentette be a miniszterelnök.

Elmondása szerint a kérdések nagy része már elkészült, néhányat kell még a nap folyamán véglegesíteni. A témája ezúttal a koronavírus-járvány és a gazdaság újraindítása.

Szeretnék megkérdezni az emberek véleményét arról, hogy milyen intézkedések maradjanak életben a jövőben, milyeneket kellene még esetleg meghoznia a kormánynak. Az utolsó kérdés pedig Orbán szerint különösen izgalmas lesz, ez arról szól, hogy fogadják-e el a Soros György-féle tervet, miszerint bocsásson-e ki Magyarország "örök adósrabszolgaságot eredményező kötvényt, ami sose jár le, mindig csak fizetnünk kell".