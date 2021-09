Orbán Viktor unokájának 2 milliós tandíja lehet

A magyar lapok közül a Blikk írt arról elsőként, hogy Orbán Viktor milliárdos veje, Tiborcz István és lánya, Ráhel Spanyolországba, Marbellára költözik. Információink szerint egyébként a helyi magyar kolónia az utóbbi időben több olyan taggal bővült, akik korábban a NER-ben kedvezményezettek voltak, állítólag a rendszer egyik nagyot bukó kommunikációs szakembere is itt él egy ideje.

Informátorunk azt is jelezte, hogy a miniszterelnök veje és lánya Marbella családi házas luxusövezetében szerzett ingatlant. Mint megtudtuk, a különálló villák ára döntően 1-4 millió euró között mozog (természetesen vannak ennél drágább „paloták” is), ami 350 millió és nagyjából másfél milliárd forint közötti összeget jelent forintban. Ez ugyan egy átlag magyar számára csillagászati összegnek számít, ám összevetve a budai elitnegyedek ingatlanáraival nem mondható kirívónak. Úgy értesültünk a helyi ingatlanpiacon ismeretekkel rendelkező személytől, hogy a Tiborcz István és Orbán Ráhel által megszerzett ingatlan több millió eurót érhet.

Érdemes persze azt is figyelembe venni, hogy a leggazdagabb magyarokat rangsoroló legutóbbi listáján Orbán Ráhel férje, Tiborcz István harmadik éve szerepel, és a legutóbbi összeállításban 39 milliárd forintos vagyont tulajdonítottak neki. Elvileg ebből minden gond nélkül finanszírozható egy milliárdos összegű ingatlanvásárlás.

Arról is rögtön felröppentek pletykák, hogy milyen intézménybe jár majd a miniszterelnök legidősebb unokája. Helyi informátoraink erről is beszámoltak nekünk, jogi okokból ugyanakkor nem nevezzük meg azt a nemzetközi iskolát, ahova a 2016-ban született kislány járhat majd.

Azt ugyanakkor meg tudjuk olvasóinkkal osztani, hogy a jelenlegi magyar éves minimálbérnek megfelelő összegű tandíj van az intézményben, nagyságrendileg 6000 euró (mintegy 2 millió forint). Ezt ráadásul olyan tételek terhelik, mint a beiratkozási díj vagy letét összege, amelyet a Tiborcz-család elveszít, ha év közben otthagyják az intézményt, igaz év végén, ha maradnak, akkor visszajár. Ráadásként minden extra foglalkozásért külön kell fizetni, ahogy az étkezési díjra is kérnek plusz összeget.

Persze, itt is lehet árnyalni a képet azzal, hogy a család megfelelő anyagi forrásokkal rendelkezik ahhoz, hogy kicsengessék a tandíjat. Hozzátehetjük ehhez azt is, hogy a magániskolák Budapesten sem feltétlen olcsóbbak. Néhány éve bejárta a magyar sajtót a sportért felelős államtitkár, Szabó Tünde ügye. Róla ugyanis kiderült, hogy olyan magániskolába járatja egyik gyermekét, ahol fejenként közel 2 millió forintba kerül egy tanév. Hozzátehetjük, hogy ráadásul nem ez a főváros és a budai agglomeráció legdrágább magánintézménye, van ugyanis olyan nemzetközi iskola Magyarországon, ahova szintén járnak politikaközeli személyek gyermekei, még több pénzt kivéve a szülők – szarkasztikus kommentárok szerint az adófizetők – zsebéből.

Kommentár Orbán Ráhel ügyében van egy olyan édes-bús szál is, hogy édesapja a szokásos pénteki rádióinterjúban méltatta kormányzata családpolitikai sikereit, jelezve, hogy milyen támogatásokat kapnak a gyermeket vállaló magyar párok. Finoman szólva hiteltelenné teszi a lánya Orbán Viktort, aki elköltözik az országból, miközben édesapja arról beszélt, hogy a migráció szerinte Magyarország szempontjából nem járható út, a magyar nőknek kell az ország jövőjéről gondoskodni.

Arról is megkérdeztük forrásainkat, hogy Spanyolországban az EU-s állampolgárok milyen családtámogatási eszközökkel számolhatnak. Mint kifejtették, Marbellára, de általában Spanyolországba nem ezért költöznek sokan, hanem mert egy „normális országban” akarnak élni, ahol az éghajlat is kifejezetten kellemes. Mint megtudtuk, az odaköltöző magyaroknak alanyi jogon semmi sem jár. A gyerekeik ingyenesen tanulhatnak az állami iskolákban, bizonyos kereset alatt az ottani étkezésért sem kell fizetni. Információink szerint nagycsaládosok, akik legalább három gyereket nevelnek - mint a Tiborcz család is - kapnak bizonyos adókedvezményt, ám a rendszer messze nem olyan gáláns, mint a magyar családi adókedvezmény.