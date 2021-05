Összesítettük: 340 milliárdot költene sportra az Orbán-kormány 2022-ben

A 2010-ben hatalomra került Orbán-kormány stratégiai ágazat szintjére emelte a sportot, ami a finanszírozás gyökeres átalakulását hozta magával. Kiemelt sportegyesületek lettek a kiemelt sportágakon belül, jelentős forrásokhoz jutnak a sportszervezetek közvetlenül a költségvetésből és közvetve is a TAO-támogatáson keresztül.

Az immár több mint 10 éve beindított gépezet évről évre egyre nagyobbra hízik és ha akkoriban valaki úgy gondolta volna, hogy a pénzügyek rendezése, a nagyobb anyagi stabilitás elérése után az állam kiszáll a sportból, illetve annak minden korábbit meghaladó mértékű finanszírozásából, az most már tudhatja: tévedett.

Miközben a 2010-es évek első felében évi 50/100/150 milliárd forintok mentek az ágazatba, ma már több százmilliárdról beszélhetünk. Valamilyen szinten öngerjesztő folyamatot indított be a kormány, ami újabb célokat, terveket és még több közpénzt igényel. Most hogy hegyre-halomra épültek stadionok és sportlétesítmények, újabbakat, nagyobbakat kell felhúzni - lásd például az atlétikai csarnokot -, amelyekben jó lenne világversenyeket rendezni. Ezeket viszont el kell nyerni, ami megint sok pénzt igényel, ahhoz, hogy ez megtörténjen, szintén már milliárdokat költenek a kiemelt nemzetközi sportesemények stratégiájára. De említhetnénk azt is, hogy a közpénzből felhúzott létesítményeket pár éven belül fel is kell újítani - mint történik az most a Fradi stadionjával.

Az atlétikai központ látványterve (Forrás: Magyar Atlétikai Szövetség) Az atlétikai központ látványterve (Forrás: Magyar Atlétikai Szövetség)

Ám még mielőtt a kedves olvasónak eszébe jutna a "pénznyelő" jelző az iméntiek hatására, egy valamit fontos megjegyezni: 2010 előtt a sport, mint ágazat egyáltalán nem volt a kormányzatok fókuszában. Ezért a figyelem sportra irányítása szükséges volt. Annak mértéke viszont erősen megkérdőjelezhető, akárcsak az, hogy biztosan megfelelő helyre vándorolt-e minden adóforint.