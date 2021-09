Ötezer szobás karantén központ épült Kínában és újakat is terveznek

Felépült az első karanténközpont a dél-kínai Kuantung tartományban lévő Kanton városában. Összesen ötezer szoba áll rendelkezésre a falanszterre emlékeztető épületekben, a beruházás mintegy 260 millió dollárba került - jelentette a CNN. Az átadásra a napokban kerül sor.

Az óriási karanténkomplexum felülről (fotó: AP) Az óriási karanténkomplexum felülről (fotó: AP)

A komplexum 46 futballpályányi területet foglal el, rajta hosszan sorakoznak a háromszintes épületek. Csupán három hónap elegendő volt az építkezésre. Ezzel gyakorlatilag felszabadítják a korábban karanténnak használt városi hoteleket.

A CNN a kínai hatóságokra hivatkozva azt közölte, hogy a légi utasokat buszokkal fogják egyenesen a komplexumba szállítani, ahol legalább két hetet kell eltölteniük. Minden szobában van video beszélgetésekre alkalmas kamera és robotok fogják ellátni őket étellel, naponta háromszor, hogy ne legyen közvetlen érintkezés a személyzettel.

Szakértők szerint kifejezetten jó műszaki színvonalú az egész központ, amelyből hamarosan több is lehet az ország más pontjain. A Kanton városától egy órányi autóútra lévő Dongguan városában már épül is egy kétezer szobás intézmény és a délebbre lévő Sencsen tartományban is folynak már előkészületek.

Kapcsolódó cikk Koronavírus: több millió ember került karanténba Kínában a delta variáns miatt Kínában ismét több millió ember került zárlat alá az új koronavírusos esetek számának ismételt növekedése miatt.

Kuantung tartomány kiemelkedő szerepet játszik az érkező külföldiek és a hazatérő kínaiak fogadásában. Idén májusban például a Kínába beutazó összes ember 90 százaléka ott lépett be az országba, akkoriban naponta 30 ezer embert helyeztek el 300 különféle kisebb kijelölt ingatlanban, vagy a már említett hotelekben. A delta vírusvariáns időközben egyre gyorsabban terjedt a tartományban és az ország más részein is, többek között ezért döntöttek az új, nagy méretű karanténközpont felépítése mellett.