PDSZ: „Az EU-s országok egyikében sincs az oktatás a belügy alá rendelve”

A hétvége előtt derült ki az ötödik Orbán-kormány minisztereinek névsora, ezzel együtt az is, hogy nem lesz az oktatásnak külön minisztere. Arra viszont nem számítottak a pedagógusok, hogy a belügyminiszter alá rendelik az oktatást, mint alágazatatot.

„Óriási visszalépés oktatási és társadalmi szempontból, hogy a belügyminisztérium lesz a felelős az oktatásért. Ennek üzenetértéke van, mégpedig hogy esetleg parancsuralmi eszközökkel fogják irányítani ezt a területet is. Azt pedig furcsának tartjuk, hogy a területekért felelős államtitkárokat nem az új kormány névsorával egyidejűleg jelentették be. Ahogy az is érdekes, hogy ami a gazdasági szegmenseket illeti, azokat több tárca között is szétosztották” – kommentálta lapunk érdeklődésére Nagy Erzsébet a pénteki bejelentést.