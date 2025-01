Pezsgőt bonthat Putyin: továbbra sem tiltja ki az orosz LNG-t az EU

Brüsszel addig nem fogja szankció alá helyezni az orosz LNG-t, amíg nem tud megfelelő alternatíváról gondoskodni, például az Egyesült Államokból, írja laptársunk , a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár. Az EU tavaly júniusban csak a harmadik országoknak szánt orosz LNG „átrakodását” tiltotta be.

