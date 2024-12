Pintér Sándor III/II-es volt államtitkára egymás után adja el a közbeszerzésekkel táplált cégeit

Sorra adja el cégeit Tasnádi László, volt III/II-es operatív tiszt, Pintér Sándor belügyminiszter egykori rendészeti államtitkára. Az Opten adatbázisa szerint már nem ő a tulajdonosa az ESG Holding Zrt. nevű örző-védő cégnek sem, hanem Fischer József, aki eddig csak 20 százalékos tulajdonosa és vezérigazgatója volt a közbeszerzéseken szépen megtollasodó vállalkozásnak. November 28-án történt meg a váltás, addig Tasnádi László a BLK Corporation Kft. nevű társaságán keresztül birtokolta a holdingot.

A hvg.hu a napokban arról írt, hogy a 71 éves Tasnádi László a visszavonulására készül. Életrajza szerint Tasnádi az elmúlt évtizedekben részben főként a rendőrség kötelékében dolgozott, de már az első Orbán-kormány idején is kiemelt szerepet kapott, hiszen az adóhivatal bűnügyi főigazgatója volt. Utóbb azonban, a szocialista kormányzás idején kollégájának, Pintér Sándor jelenlegi belügyminiszternek a biztonsági cégénél, a Civil Zrt.-nél dolgozott. Amikor 2016-ban otthagyta a rendészeti államtitkári pozíciót, először visszament a Civilhez, majd maga is bevásárolt biztonsági vállalkozásokba.

Tasnádi László jól keresett a közbeszerzéseken

Fotó: MTI

A cikk szerint portfóliója gyorsan bővült, és a parkolási biznisztől az informatikán át a hulladékgazdálkodásig terjedt. Az egyik központi cége, a BLK Corporation Kft. osztalék ágon 2023-ban 2,8 milliárd forinthoz jutott. Bár Tasnádi az elmúlt években már számos vállalkozásától, köztük őrző-védő cégektől is megvált, még mindig tucatnyi érdekeltség tartozik a birodalmához.

Az ESG Holding szépen hasított a közbeszerzéseken, tavaly 7,1 milliárd forintos forgalom mellett 625,7 millió forintos profittal zártak, így Fischer József egy jól bejáratott céget kapott. Lapunk is beszámolt arról, hogy igazi piacgazdasághoz méltó, kiélezett verseny folyt azért 2020 őszén, hogy ki őrizze és védje a következő két évben az állami vagyont. Végül a papírforma érvényesült, hiszen az állami KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft. által ingatlanok őrzés-védelmi feladatainak ellátására kiírt közbeszerzésen az ESG Holding Zrt., a Novum Guard Kft. (rendre az ESG-vel együtt indul és nyeri a közbeszerzéseket) és a Valton-Sec Zrt. alkotta triászt hirdették ki győztesnek 1,6 milliárd forintos ajánlattal.

De az ESG nemcsak az állam, hanam az ellenzéki Budapest vagyonát is őrzi. Szintén lapunk írta meg, hogy a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. által ingatlanok őrzés-védelmi feladatainak ellátására kiírt közbeszerzésen a Fővárosi Önkormányzat cége nyolc ajánlat közül választhatott. Győztesnek pedig végül ők is az ESG Holding Zrt.-t és a Novum Guard Kft.-t hirdették ki 2020 augusztusban 420 millió forintos ajánlattal. A cégnek küldtünk arra vonatkozó kérdést, hogy Fischer Józsefnek mik a tervei a céggel a jövőben.

Az ESG esetében tehát egy kisebbségi tulajdonos, vezérigazgató vette át teljesen a boltot, Tasnádi László egy másik cégénél viszont Csányi Sándor, OTP Bank elnök-vezérigazgatója lett a vevő. Már a Gazdasági Versenyhivatal is engedélyezte, hogy Csányi Sándor és és Nagy György, aki Csányi Sándor egyik régi és fontos üzlettársa, megszerezték az A.B.Y.11 Kft.-t is, amelynek egyik végső tulajdonosa eddig Tasnádi László volt. Ez egy informatikai cég, amely májusban például megnyerte a Magyar Nemzeti Bankhoz tartozó Pénzmúzeum 800 millió forintos audiovizuális fejlesztésére kiírt közbeszerzését.

Azt szintén a hvg.hu tette hozzá, hogy az A.B.Y. 11 Kft.-nek több leányvállalata is van. Ezek egyike a SYS IT Network Zrt., amely a fővárosi közlekedési vállalatnak nyújt informatikai megoldásokat. A tasnádi által eladott anyacégnél ugyanakkor nemcsak informatikai vállalkozások vannak, hanem még egy hulladékgazdálkodással foglalkozó leányvállalat is, a Fe-Ferrum Kft. Az A.B.Y. 11 éves adózott eredménye 2023-ban 1,4 milliárd forint volt.

Tavasz óta pedig már nem a volt III/II-es operatív tiszthez tartozik a Q-Tron Zrt. nevű tanácsadó cég, amely az állami Covid-beszerzésekben is érintett volt közvetve. Lapunk írta meg februárban, hogy Pintér Sándor volt államtitkárának cége szállította a Covid-teszteket a kórházaknak szép haszonnal. Az történt, hogy hatalmasat kaszált 2020-ban a Covid-teszteken a Steriflow Kft.: a Pintér Sándor belügyminiszter irányítása alatt álló Országos Kórházi Főigazgatóság megrendelte, Pintér korábbi beosztottja és üzleti partnere, Tasnádi László pedig leszállította azokat az antigéngyorsteszteket, amelyek 2020-ban 1,788 milliárd forint bevételt hoztak a Steriflow Kft.-nek (korábbi nevén Rayrai Kft.). 2021. január közepe óta a Q-Tron Zrt. volt a Rayrai többségi tulajdonosa.