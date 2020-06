Pintér Sándor lett Kásler Miklós dublőre? Az operatív törzs elárulta a titkot lapunknak

Ebből azt a következtetést feltétlenül le tudjuk vonni, hogy Kásler Miklós nem vonult ki az egészségügyi egyeztetésekből, az operatív munkából, ezzel összefüggésben pedig a területet rendszerszinten érintő döntésekből is kiveszi a részét. Mindez persze nem garancia arra, hogy ki tudja tölteni az erre a kormányzati ciklusra szóló mandátumát, amint erre két évvel ezelőtt, kinevezését követően már utaltunk a miniszterről készült portrénkban .

Az operatív törzs ülésein Pintér Sándor belügyminiszter és Dr. Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere is rendszeresen részt vesz.

Mindezt arra alapozzák az elemzések, hogy a szakma érdekképviseleti csoportjaival a belügyminiszter tárgyal az átalakítási elképzelésekről. A döntések előkészítéséhez szükséges tudást pedig a kórházakhoz kirendelt parancsnokok tapasztalatain keresztül szerzi be Pintér Sándor. Aki nem mellesleg az operatív törzs feletti kontrollt is gyakorolja.

Az elmúlt hetekben egyre makacsabbul tartja magát a teória a sajtóban, hogy valójában már nem is Kásler Miklós irányítja az egészségügyet, az ágazat irányítása átkerült Pintér Sándor belügyminiszterhez.

