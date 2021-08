Plakátokkal üzen a Magyar Orvosi Kamara: hálapénzt adni és kapni bűncselekmény

Tájékoztató plakátkampányt indít a hálapénz nélküli rendszer előnyeiről a Magyar Orvosi Kamara (MOK) - jelentették be kedden egy budapesti háttérbeszélgetésen.

Lénárd Rita, a MOK alelnöke itt mondta el, maga sem hitte volna, hogy sikerül elérni a változást, a hálapénz megszüntetését. 2021 januárjától ugyanis hálapénzt adni és elfogadni is tilos. Ugyanakkor megjegyezte: 70 év alatt annyira beépült a közgondolkodásba a hálapénz, hogy úgy gondolták, a tiltás nem elegendő. Ezért döntöttek úgy, hogy szükség van tájékoztató kampányra, melyben bemutatják, mennyivel jobb az az egészségügy, amelyben nincs hálapénz.

Az első plakátot az Uzsoki Kórházban helyezték ki. Fotó: MOK Az első plakátot az Uzsoki Kórházban helyezték ki. Fotó: MOK

Az Országos Kórházi Főigazgatósággal egyeztetve az ország 167 egészségügyi intézményében helyeznek ki 4 ezer plakátot. Az elsőket már ki is tették a fővárosi Uzsoki Utcai Kórházban.

Az eseményen kétféle plakátot mutattak be: az egyiken arra figyelmeztetnek, hogy "hálapénzt adni és elfogadni egyaránt bűncselekmény", míg a másikon 7 pontba szedve ismertetik az egészségügy hálapénz-mentességének előnyeit.

Lénárd Rita és Lovas András, az "1001 orvos hálapénz nélkül" nevű csoport társalapítója is felidézte a 2015-ben indított kezdeményezésük történetét. Lovas András hangsúlyozta: kiderült, a magyar orvostársadalom is "szomjazza" a változást, hogy tiszta, átlátható viszonyok legyenek és hálapénz nélkül működjön az egészségügy. Mivel a csoport elérte a célját az "1001 orvos hálapénz nélkül" csoport befejezi működését - jelentették be.

Kincses Gyula, a MOK elnöke azt hangsúlyozta: kiderült, jogosan mondták, hogy a hálapénz megszüntetésének két alapfeltétele a béremelés és a hálapénz adásának és elfogadásának bűncselekménnyé nyilvánítása. "Ez tényleg történelmi tett" - fogalmazott, de ő is megjegyezte: sok dolog van, ami tilos, mégis van. Az elnök szerint a következő években derül ki, hogy milyen mértékben sikerül valóban visszaszorítani, megszüntetni a hálapénzt. Ehhez még komoly feladat a lakossági attitűd megváltoztatása.

Kincses Gyula hangsúlyozta: ahhoz, hogy a hálapénz valóban tartósan megszűnjön, egy jól működő közösségi egészségügyre van szükség, melyben általában az egészségügyi rendszerben bíznak az emberek. Amíg nem jut hozzá a beteg a számára szükséges ellátáshoz, vagy elmegy a magánegészségügybe, vagy kiskapukat keres. Egy jobban hozzáférhető, igazságos egészségügyi rendszerre van szükség - szögezte le a MOK elnöke.

Álmos Péter Zoltán, a MOK alelnöke felidézte: azután, hogy bejelentették a hálapénz kriminalizálását és a béremelést, "jött egy olyan törvény" (az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény), ami velük nem lett egyeztetve. E változások után a MOK a közelmúltban készített egy reprezentatív felmérést, 279 véletlenszerűen kiválasztott - életkor, nem, megye, szakterület alapján reprezentatív -, az állami egészségügyben (is) dolgozó szakorvossal.