Putyin hatalmas kultúrpofont kapott, nem győz felállni belőle 

Lemondott vendégszereplések, színházigazgatók és koncertek, megszűnt filmvetítések, koprodukciók. Ez az eredménye eddig a kulturális fronton is zajló háborúnak, amit Oroszország robbantott ki azzal, hogy lerohanta Ukrajnát.

A híres Bolsojt bárhol a világon nagy szeretettel és izgalommal várták. Eddig. Most viszont egymás után mondják vissza a meghívásukat. Pár napja a nyárra Londonba tervezett turnét kellett törölniük, mert nem látják szívesen őket. A Covent Garnenben léptek volna fel. Moszkvába ment volna áprilisban a New York-ki Metropolitan opera társulata, hogy a Bolsoj művészeivel együtt ismét előadják a Lohengrint, de erre nem kerül sor, mert az amerikaiak az orosz hadsereg inváziója miatt tiltakozásul kiszálltak a közös akcióból.

Közben az erkölcsi nyomásra hivatkozva lemondott Tugan Szahijev, a Bolsoj zeneigazgatója és vezető karmestere. Érdekesség, hogy egyidejűleg a franciaországi Toulouse-ban működő zenekar éléről is távozott, mert sem az orosz, sem a francia kollégáit nem akarta megsérteni. A dél-francia város vezetése közben nem járult hozzá a francia-orosz kulturális fesztivál megrendezéséhez, mert erkölcstelennek tartana egy ilyen eseményt.

Nem lesz orosz küldöttség a tavaszi nemzetközi filmfesztiválon Cannes-ban.

„Úgy döntöttünk, hogy amíg a háború nem marad abba az ukrán népnek megfelelő feltételekkel, nem fogadunk hivatalos delegációkat Oroszországból, és nem fogadjuk el az orosz kormányhoz köthető bármilyen hivatalos személy jelenlétét. Hűen a történelméhez, amely 1939-ben a fasiszta és náci diktatúrákkal szembeni ellenállással kezdődött, a cannes-i fesztivál mindig is azon művészek és a filmesek szolgálatában áll, akik felszólalnak az erőszak, a retorzió és az igazságtalanságok elítélésére, valamint a béke és a szabadság védelmében" - írták a szervezők.

Nem a cannes-i filmfesztivál az egyetlen nagy nemzetközi kulturális esemény, ahova nem tehetik be a lábukat orosz előadók. Az idei Eurovíziós dalfesztiválon sem lehetnek jelen. Ezt rögtön az Ukrajna ellen támadás másnapján, vagyis február 25-én közölték a szervezők az orosz partnerekkel. Előző nap a finn és az észt állami televízió vezetői felháborodottan hívták fel a szervezőket és közölték, hogy ha Oroszország is a résztvevők között lesz, akkor ők bojkottálják az eseményt.

Vannak olyan válaszlépések, amik a Nyugat-Európában dolgozó más orosz zenészeket, karmestereket vagy producereket érintik. A bajor állami opera kirúgta Valerij Gergijev karmestert és Anna Netrebko operaénekest. Gergijev ezután egymás után több helyről is távozni kényszerült: leváltották a müncheni filharmónia főkarmesteri posztjáról, nem járt sikerrel Párizsban sem, mert ottani vendéglátói (párizsi filharmónia) közölték, hogy nem léphet fel a Mariinszkij színház zenekarával, majd a New York-i Carnegie Hall is lefújta három koncertjét, ott a Bécsi Filharmonikusokat vezényelte volna.

Németországban azonnal be kellett zárni a világhírű Tretyakov galéria tavaly november óta tartó kiállítását. A követelés a Német Művészeti Alap vezetőjétől jött, de nyilvánvalóan nem ő kezdeményezte, hanem Frank-Walter Steinmeier államfő. Az olasz kormány a héten leállította az olasz és orosz múzeumok közötti együttműködési programot, de a moszkvai kulturális tárca egyelőre nem javasolta az orosz múzeumoknak, hogy válaszként más országokkal is szűnjön meg az ilyen típusú közös munka.

Nem jobb a helyzete az orosz balettszínházaknak sem. Nyikolaj Ciszkaridze, a Vaganov színház balettmestere már utánpótlásgondoktól tart, mert tömegesen hagyják el az intézményt a külföldi művészek és a diákok is. Sőt, tovább is ment, egyenesen azt mondta az Interfax orosz hírügynökségnek, hogy hamarosan pénzügyi feszültség is keletkezhet, vagyis nem biztos, hogy az eredeti ütemben és előadásszámokkal tudnak dolgozni. Előfordulhat, hogy tanárokat és a személyzet több tagját is el kell bocsátani.

Nincs többé orosz dráma Kijevben Mert levették a műsorról, illetve egy ukrán színház nevéből kitörölték. A Leszja Ukrainki Orosz Drámaszínház nevéből kiradírozták az orosz nevet. Ez két nappal az orosz csapatok támadása után történt. Mihail Reznyikovics művészeti vezető így indokolt: nem lehet kétféle álláspont arról, hogy mi történik Ukrajnában. Az intézményt most már úgy hívják, hogy Leszja Ukrainki Nemzeti Akadémiai Drámaszínház.

A külföldi művészvilág vezető egyéniségei, zenekarai egymás után ítélik el az orosz agressziót és visszakoznak attól, hogy a tavaszi-nyári hónapokban, vagy egyáltalán a jövőben fellépjenek orosz színpadokon és koncerteken. A sor hosszú, de köztük van például Iggy Pop, a Green Day, Franz Ferdinand, a The Killers és az Imagine Dragons is.

A filmipar legnagyobb amerikai szereplői sorra hátat fordítottak az orosz piacnak. A Universal Pictures, a The Walt Disney Company, a Sony Pictures, a Paramount és a Warner Bros. is felfüggesztette filmjeik ottani vetítését.