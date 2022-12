Rácz Andrástól Bokros Lajosig - illusztris vendégeink voltak a Klasszis Klubban idén

Még 2021-ben indítottuk útjára a Klasszis Klub online rendezvényünket, ahol mindig valamilyen aktuális témában beszélgetünk szakemberekkel, elemzőkkel, volt vagy jelenlegi politikusokkal. Ám kollégáink mellett lehetőségük van a nézőknek is élőben feltenni kérdéseiket a meghívottunknak. Büszkeséggel tölt el minket, hogy ezek az élő, online rendezvények egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, ahogy az is, hogy igazán illusztris vendégek fogadják el a felkéréseinket. Ez pedig csak megerősít minket abban, hogy jövőre is folytatjuk, most, az év végéhez közeledve pedig megmutatjuk, mely rendezvényeink voltak a legnépszerűbbek.

Úgy véljük, hogy nem meglepetés, ki volt az a vendégünk, akire a legtöbben voltak kíváncsiak: Rácz András, Oroszország-szakértő, aki két hónappal az ukrán háború kitörése után szerepelt a Klasszis Klubban. A beszélgetés során kitértünk többek között arra is, hogy lehet-e harcszíntér Magyarország, vagy épp Putyin eljuthat-e a nukleáris fegyver bevetéséig. Az egyetemi docens akkor úgy vélte, a szankciók nem fogják megállítani Oroszországot, és minden jel szerint igaza volt, hiszen a beszélgetés után közel 8 hónappal is még zajlik a háború.

Nézettségi listánkon Surányi György, volt jegybankelnök, egyetemi tanár, közgazdász következik, aki júniusban volt a Klasszis Klub vendége. Ekkor már repedezett az ársapkák rendszere, az infláció is lendületesen emelkedni kezdett már, így bőven volt téma a beszélgetés során. Ráadásul a beszélgetés napján lépte át a 400-as szintet az euró-forintárfolyam. Ezzel kapcsolatban Surányi György már akkor úgy vélte, a nagymértékű gyengülés hitelességi deficitet mutat, ami azt tükrözi, hogy a piaci szereplők itthon és külföldön nem igazán bíznak a forint stabilitásában, illetve az infláció elleni fellépésben.

Nagy érdeklődés övezte a márciusi rendezvényünket, ahol Hadházy Ákos volt a vendégünk, aki akkor még Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt korrupcióellenes tárca nélküli miniszterjelöltje volt - hiszen a választás előtt voltunk egy hónappal. A beszélgetés során korrupciós ügyekről, Orbán Viktor keleti politikájának motivációjáról is beszélgettünk többek között. Ezzel kapcsolatban ő úgy vélte,

„volt egy kiutazása, és akkor vagy szerelembe esett Putyinnal, vagy – tudom, hogy ez találgatás, összeesküvéselmélet, de más magyarázatot nem látok – megvették vagy megzsarolták.”

Szintén nem lehet meglepő a májusi rendezvényünket övező figyelem, ahol Holoda Attila energetikai szakértőt hívtuk vendégül. Pedig akkoriban a kormány még hozzá sem nyúlt a rezsicsökkentéshez, viszont bejelentette a Molt terhelő különadót, és akkor már kitiltották a kedvezményes tankolásból a külföldi rendszámú autókat.

Végül, de nem utolsósorban szép számban érdeklődtek a szeptemberi Klasszis Klubunk iránt is, ahol a volt pénzügyminiszter, egyetemi tanár, közgazdász, Bokros Lajos volt a vendégünk. A beszélgetés alapvetően a kialakult gazdasági helyzet, a kormányzat által adott válaszok körül forgott. A szakember már akkor is meglehetősen pesszimista jövőképet vázolt fel, pedig akkor még nem volt olyan mértékű az infláció, mint így év végén.

„Vagyis, amikor recesszióról beszélek, akkor vállalati csődök tömegét jelzem előre” – jelentette ki Bokros Lajos.

Az elmaradhatatlan kérdést is feltettük neki: mit szól ahhoz, hogy a nevét a Bokros-csomaggal azonosítják?

