Rekordalacsony szinten az ország üzemanyag-tartaléka

Az idei évben volt a legnagyobb csökkenés a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) biztonsági kőolaj- és kőolajtermék-készleteiben – mondta el a hvg.hu érdeklődésére az MSZKSZ.

A kormány által augusztus elején felszabadított 184 millió liter gázolaj kirívóan nagy mennyiségnek tűnt, és a látszat nem csalt. A készletekhez korábban csak nagyon ritkán – az elmúlt 30 évben csupán öt alkalommal kellett hozzányúlni, ebből idén háromszor – és sohasem olyan szinten, mint most.

A kormány által augusztus elején felszabadított 184 millió liter gázolaj kirívóan nagy mennyiség. Fotó: Mol A kormány által augusztus elején felszabadított 184 millió liter gázolaj kirívóan nagy mennyiség. Fotó: Mol

Az orosz-ukrán háború kitörésekor az IEA rendelt el kollektív készletfelszabadítást az ellátási bizonytalanságokra hivatkozva, míg a következő felszabadításra az OMV schwechati finomítójában történt baleset miatt került sor. A kormány 18 millió liter motorbenzin és 29 millió liter gázolaj felszabadításával sietett az osztrák vállalat segítségére, így tudta az OMV több-kevesebb sikerrel továbbra is üzemanyaggal ellátni a magyarországi kútjait. Az igazán nagy felszabadítás augusztus elején jött, a 184 millió liter gázolaj képében, melyet a kormány azért tett elérhetővé, hogy a százhalombattai finomító tervezett leállása alatt is legyen elég üzemanyag az országban – írja a hvg. Ez utóbbiból már a hét elején majdnem a teljes mennyiséget, 168,4 millió litert ténylegesen át is adtak a vásárló tagcégeknek.

Az MSZKSZ a lapnak elmondta, hogy a stratégiai készletek augusztus 15-i állása 74 napnyi fogyasztásnak felel meg. Július végén még 84 napra elég készletünk volt, tehát a nagy felszabadítás miatt kereken 10 napnyival csökkent a biztonsági tartalék mennyisége.

De már a június-július változás is nagy volt, akkor 90 napnyiról indult a készletszint, vagyis másfél hónap leforgása alatt összesen 16 napnyival csökkent a biztonsági tartalék mennyisége. Ehhez valóban csak a 2019-es eset fogható, akkor az áprilisi, 96 napnyi készlet egy hónappal később 81 napnyira esett le, és ott is maradt szeptemberig, amikor elkezdődött a visszatöltés.

Idén februárban még 100 volt a készletnapok száma, aztán jött a folyamatos csökkenés, előbb a háború, majd az osztrák és a magyar olajfinomító helyzete miatt. Március végétől június végéig 97, 94, 92, majd 90 napra volt elég a készletünk. Ez csökkent tehát még tovább, már sokkal nagyobb léptékekben.

A készletfelszabadításról szóló rendeletek visszapótlási kötelezettséget is előírnak. Az OMV Hungáriának az idei év végéig kell visszaszolgáltatnia a kölcsönnaftát, az augusztusban felszabadított készletet pedig 2023. április 1-jéig kell visszaadnia annak a 9 MSZKSZ-tagvállalatnak, mely élt a lehetőséggel, és vásárolt belőle. A visszapótláshoz a szövetség a versenyeztetési eljárásának megfelelően pályázatot fog hirdetni a tagok körében.