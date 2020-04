Rengeteg 100 ezer forint alatti lakás jelent meg a fővárosi albérletpiacon

Nagyon rövid időn belül történnek újabb és újabb változások a lakáspiacon, azon belül is az albérletpiacon - derül ki az ingatlan.com legfrissebb összeállításából, amely a kiadó lakások piacán eltelt egy hónapot vizsgálta a magánszemélyek és az ingatlanközvetítők hirdetései alapján.

Hotelek, panziók az albérletpiacon

“Nagyon jelentős kínálatnövekedés ment végbe március eleje óta országszerte és a fővárosban a kiadó lakásoknál. Olyannyira, hogy az albérletpiacon a júliusi-augusztusi főszezon kínálatához fogható a mostani. Ennek egyik oka, hogy a koronavírus-járvány hatására a turizmus gyakorlatilag leállt, így bérlő híján a rövid távra kiadott ingatlanokból egyre több kerül a piacra. Ráadásul új jelenség is terjed: korábban a rövid távra kiadott lakások léptek be a hotelek piacára, most viszont pont a fordítottja történik, és a hotelek lépnek be a lakáspiacra. Igaz nem tömegesen, de több hotel és panzió elkezdte közép- és hosszútávú kiadásra hirdetni a szobáit, hogy ezzel is mérsékelje a bevételkiesést.” - ismertette az eredményeket Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.