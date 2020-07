Sokkal rosszabbul is járhattak volna a kisadózók, ha a kormány elfogadja az MKIK javaslatát

Válaszában a miniszter megerősítette, hogy szükségesnek tartják a kata módosítását, majd elmondta, hogy valóban lesz őszi adócsomag, amelybe azonban a GOP által megfogalmazott javaslatokat építik be, valamint az uniós adóztatásnak való megfelelés miatt is lesznek indítványok a csomagban. A katáról nem tett említést.

A kata jelenlegi szabályozása szerint az adóalanyok évi 12 millió forint bevételig havi fix 50 ezer forint (mellékállásban 25 ezer, illetve a magasabb járulékalap érdekében lehet választani 75 ezer forintot is) adó megfizetésével letudták a központi költségvetés felé a közteherviselést, e fölött pedig már belép a 40 százalékos különadó. A kamara javaslatán alapuló kormányzati tervek szerint 2021-től szigorítanak a feltételeken: az ugyanazon megbízótól származó bevétel 3 millió forint feletti részére vetnék ki a különadót (mint Parragh szavaiból kiderült, ez lehetett volna egymillió is). Nem nehéz belátni, hogy ez sok katás életét fogja megkeseríteni, hiszen emelkedni fog az adóterhük. Nem beszélve arról, hogy korlátoznák a katás jogviszonyok számát , egyre redukálva azt.

Együtt tudunk élni ezzel - válaszolta egy mai tájékoztatón Parragh László munkatársunknak, aki azt kérdezte tőle, hogy hiányzik-e valami a katás módosító javaslatból - például a sávos adózás, vagyis az, hogy 6 millió forint bevétel felett emelkedjen 65 ezer forintra az adó - amire javaslatot tettek, de az végül nem került be a kormány előterjesztésébe.

