Szájer József súlyos tízmilliókat is elbukik a kényszerű lemondásával

Nem véletlen, hogy az európai parlamenti képviselők körében nem túl gyakori, hogy valaki lemond a mandátumáról. Ennek hátterében szakmai, politikai, elvi okok is állhatnak (például Morvai Krisztina sem adta vissza EP-mandátumát, pedig a Jobbik erre többször felszólította, valamint Bokros Lajos sem mondott le, pedig az MDF kérte tőle), de anyagi szempontok is megnehezítik a döntést. Így a botrányba keveredett és lemondott Szájer Józsefet (Fidesz) most nem csak politikai károk érik, hanem mesés brüsszeli fizetésének is búcsút mondhat.

Szájer József, a Fidesz-KDNP lemondott képviselője az Európai Parlament plenáris ülésén 2019-ben. Sokba kerül a távozás. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd Szájer József, a Fidesz-KDNP lemondott képviselője az Európai Parlament plenáris ülésén 2019-ben. Sokba kerül a távozás. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Ha valakik jól jártak a forint gyengülésével, akkor azok az EP-képviselők voltak, fizetésüket ugyanis euróban kapják. Nettó fizetésük 6962 euró, ami tavaly áprilisban még 2,1 millió forintot ért, most viszont már 2,4 millió forintot. Ezzel jelentősen jobban keresnek, mint a hazai honatyák, akiknek csak 1,1 millió forint az alapbérük.

A Parlament 323 euró összegű átalányjuttatást fizet a képviselőknek szállásköltségeik és kapcsolódó költségeik fedezésére minden olyan napra, amikor a képviselő Brüsszelben vagy Strasbourgban hivatalos munkát végez, feltéve, hogy aláírták a jelenléti ívet. Ez az összeg a hotelszámlák, étkezések és minden más felmerülő kiadás fedezésére szolgál

- olvasható az Európai Parlament oldalán. Ez a 323 eurós napidíj 2019-ben még 102 ezer forintot ért, ma már napi 114 ezer forintot. Az általános költségtérítés pedig a képviselő parlamenti tevékenységéből eredő kiadások fedezésére szolgál, mint amilyen az irodabérlés, és ügyintézési költségek, telefon- és postadíjak, reprezentációs költségek, számítógépek és telefonok, konferenciák és kiállítások szervezése. Ennek havi összege 2020-ban 4563 euró, ami 1,6 millió forint.

Mindezek mellett pedig a képviselők utazási költségeit is megtérítik. Mindez a függetlenségüket hivatott biztosítani, hogy ne lehessen őket lefizetni. Mandátumuk lejártával még a képviselők a fizetésükkel egyenértékű, átmeneti juttatásban részesülhetnek annyi hónapon át, ahány évig hivatalban voltak. Szájer József 16 évig volt hivatalban, tehát még 16 hónapig kapta volna a fizetését, ha kitöltötte volna a mandátumát 2024-ig, de neki most nem lejárt a mandátuma, hanem lemondott róla, így ezt a 38 millió forintot is elveszíthette.

Ha ez még nem volna elég, akkor még a nyugdíj fronton is jelentős összegről kénytelen lemondani a fideszes politikus. Ugyanis Szájer József jelenleg 59 éves, a volt képviselők pedig 63 éves koruktól öregségi nyugdíjra jogosultak, a nyugdíj összege pedig a mandátum minden teljes éve után a tiszteletdíj 3,5 százaléka. Így pedig a politikus a mai árfolyamon számított 2,4 millió forintos fizetésének nem a 70, hanem csak az 56 százalékát fogja kapni, hiszen 20 év helyett csak 16 év a mandátumban töltött idő. Ez havi 1,6 millió forintos nyugdíj helyett havi 1,3 millió forintos nyugdíjat jelent majd.

Szájer József 2019-es vagyonnyilatkozata szerint amúgy az európai parlamenti képviselői jövedelme mellett még a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványban betöltött kuratóriumi tagságáért kap havi bruttó 500 és 1000 euró közötti jövedelmet. Ennek a közalapítványnak az intézménye például a Terror Háza múzeum is.

Itthoni segítők

A fideszes politikus nem volt cégtulajdonos, de az EP-képviselők életrajzát átnézve cégnevekbe lehet botlani. Ezek azok a kifizetőhelyek, amelyeken keresztül az itthoni irodákat, felkért szakértőket, tanulmányírókat kifizetik. A fideszes képviselők mindegyike az Euroliv Kft.-n keresztül intézkedik, ennek a cégnek a tulajdonosa Priszter Erzsébet, aki 2018-ban még biztosan a Fidesz pénzügyi kimutatását szignózta főkönyvelőként.

Az Euroliv 2019-ben 10 millió forintos forgalom mellett 5,7 millió forintos nyereséggel zárt, amiből a tulajdonos 1,6 millió forint osztalékot vett ki. Priszter Erzsébet a 95 százalékos tulajdonosa a PTA-DIAMOND Könyvvizsgáló Kft.-nek is, amely szépen fejlődik: a 2018-as 111 millió forintos forgalomról 2019-ben sikerült 140 millió forintra bővülni, amiből 39,8 millió forintos profit jött össze, amiből pedig 22 millió forintot fizettek ki osztalékként Priszter Erzsébetnek.