Szeptemberben levelet kap 18 ezer vállalkozás a Pénzügyminisztériumtól

Tegnapi cikkünkben részletesen foglalkoztunk azzal a törvénymódosító javaslattal, amely alapján jövőre megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó, vagyis az így működő 18 074 vállalkozásnak más adózási fajta után kell nézniük.

A Pénzügyminisztérium mai tájékoztatóján természetesen erről is szó esett. Izer Norbert adóügyi államtitkár számolt be a parlamenthez benyújtott adócsomagról, ennek részeként esett szó az eva megszüntetéséről is. Az államtitkár szerint a következőképpen történik majd az átállás az előttünk álló hónapokban.

Minden érintett vállalkozás egy levelet kap szeptemberben, amelyben a szaktárca részletes tájékoztatást ad az eva megszűnésével összefüggésben az átállásról. Ezen kívül a tárca honlapján elindul egy kalkulátor, amellyel az érintettek ki tudják számolni, hogy melyik adófajta éri meg nekik a legjobban. Azokat a vállalkozások, amelyek nem reagálnak - vagyis az évből hátralévő részben nem kezdeményezik az adózási forma megváltoztatását - automatikusan besorolják vagy a társasági adó alá, vagy a személyi jövedelemadó alá (utóbbi az egyéni vállalkozások esetében történik). A többieknek megmarad a választás szabadsága, ők ezek mellett dönthetnek úgy is, hogy vagy a kisadózó vállalkozások tételes adóját (KATA), vagy a kisvállalati adót (KIVA) választják.

Kérdés, hogy az evás vállalkozásoknak mikor kell eleget tenniük az idei gazdálkodásuk bevallási kötelezettségének. Erre a hatályos szabályok szerint jövő februárban, illetve májusban kellene sort keríteniük a 2019-es bevételeik után, attól függően, hogy milyen vállalkozási formában működnek. Érdeklődésünkre az államtitkár elmondta, hogy mivel az eva megszűnése miatt az év végén úgyis záró beszámolót kell készíteniük ezenek a vállalkozásoknak, ez egyben alkalmas lesz a jövőre esedékes bevallások kiváltására is. Vagyis a következő évben már semmilyen, az evával összefüggő bevallási kötelezettség nem lesz ennek a körnek. Izer Norbert egyébként bízik abban, hogy az evások nem várnak az év végéig a döntéssel, és már az év folyamán átállnak egy másik adózási formára.