Szijjártó Péter: Magyarország 100 ezer adag vakcinát ad a Zöld-foki Köztársaságnak

A külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek nyilatkozva elmondta, hogy a kormány 100 ezer dózist szállít le az AstraZeneca vakcinájából június 8-án a szigetországnak, miután annak vezetése konkrét kéréssel fordult Magyarországhoz az ottani nehéz helyzet miatt.

Szijjártó Péter az európai uniós tagállamok külügyminisztereinek informális tanácsülésén vesz részt Lisszabonban, amelynek legfőbb napirendi pontja az EU és Afrika közötti kapcsolatok jövője. "Ha nem tudunk helyben segítséget nyújtani a járványból való kilábalás folyamatában mind egészségügyi, mind pedig gazdasági értelemben, akkor fel kell készülnünk arra, hogy újabb masszív illegális migrációs hullámok fognak megindulni" - figyelmeztetett.

Mint rámutatott, az afrikai országoknak általában is komoly nehézségekkel kell szembenézniük, a kontinens egy jelentős részében folyamatosan romlik az életszínvonal, ehhez most még hozzáadódik a világjárvány is, ami kiváltó oka lehet egy újabb bevándorlási hullámnak. "Ha újra százezrek, milliók indulnak meg Európa irányába, akkor nagyon komoly nyomás alatt leszünk, s ezt nagyon nehezen lehetne kezelni" - húzta alá.

A tárcavezető tájékoztatása szerint az ülésen elhangzott, hogy az oltóanyagoknak kell adni az első számú prioritást Afrikában, amivel a magyar kormány is egyetért. "Bárcsak korábban is így lett volna Európában, és nem valamifajta ideológiai vagy geopolitikai kérdésként tekintettek volna Brüsszelben a vakcinákra. Későn, de azért ez a felismerés csak megérkezett" - fogalmazott.

"Jó lenne, ha a többi európai ország sem csupán beszélne a segítségnyújtás fontosságáról, hanem valóban segítséget is adnának az afrikai államoknak" - jelentette ki Szijjártó Péter. Orbán Viktor kormányfő 2019 tavaszán tett hivatalos látogatást a Zöld-foki Köztársaságban.