Szlávik János veszteséges cége is antigén gyorstesztet kezdett árulni

Közülük egyértelműen Merkely Béla számít a legaktívabb vállalkozónak, hiszen kisebb cégcsoport köthető a nevéhez. A Semmelweis Egyetem rektora öt cégben is tulajdonos, közülük több is szépen prosperál, de akad egész friss alapítású vállalkozása is a kardiológusnak.

Legnagyobb cége egy családi vállalkozás: a Cardio-Dent Kft. 2019-ben 65,6 millió forint bevétel mellett tisztán 34 millió forintot termelt. A családi taggyűlés pedig úgy döntött, hogy a korábbi felhalmozott eredménnyel kiegészítve 84 millió forint osztalékot fizetnek ki maguknak. A cég főtevékenységeként az egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztést jelölték meg, de oktatás és járóbeteg-ellátás is szerepel a profilban.

Merkely Béla a többségi tulajdonosa a Merkely-Cardiosport Kft.-nek: szintén stabilan teljesítő vállalkozásról van szó, hiszen 2019-ben 50,3 millió forintos bevétel 48 millió forintos profithoz volt elég. Főtevékenysége a saját tulajdonú ingatlan adásvétele, de például egyéb sporttevékenység, oktatás, kutatás és járóbeteg-ellátás is szerepel a listán.

Érdekesség, hogy a cégnek 2019-ben volt bevétele a multinacionális AstraZeneca vállalatcsoporthoz tartozó AstraZeneca Kft.-től.

2016. első félévétől kezdődően a Transzparencia Kódexeket aláíró vállalatok Európa-szerte nyilvánosságra hozzák az adott országban működő egészségügyi szakemberekkel, intézményekkel, illetve szervezetekkel létrejött szerződéseik alapján nyújtott kifizetések és támogatások évenkénti összegzését

- olvasható a koronavírus elleni vakcinát is kifejlesztő AstraZeneca oldalán. A Merkely-Cardiosport a 2018-as és a 2019-es összegzésben is szerepel 350 ezer, illetve 700 ezer forintos összeggel a tanácsadói díjak oszlopban. Egyébként maga az AstraZeneca Kft. is évről évre egyre jobban teljesít a magyar piacon: a 2016-os 11,5 milliárd forintos forgalmat 2019-re 13,9 milliárd forintra sikerült feltornázni.

A Semmelweis Egyetem rektora még három társaságban érdekelt: a 2019-ben alapított 3D Guide Kft.-ben, a 2017-es születésű Chemical Agent Invest Zrt.-ben (nincs bevétel), valamint a 2020 augusztusában életre hívott Techstream Lab Kft.-ben.