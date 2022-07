Szlovákiába vinné át a cégét? Mutatjuk, mennyibe kerül

Ismét egyre többen szlovákiai cégalapításon törik a fejüket, miután az utóbbi napok kapkodva és láthatóan teljesen átgondolatlanul meghozott katás adómódosítása miatt sok vállalkozó számára kétségessé vált, miként lesz képes kigazdálkodni a többletköltségeket. A terhek pedig nem csupán az eddigi kisadózókat érintik majd, hanem közvetve minden olyan megrendelőt, aki katás vállalkozóval működött együtt. Egész szolgáltatói szektorok működése lehetetlenülhet el.

Sok vállalkozó elbizonytalanodott a teljes kiszámíthatatlanság miatt. Fotó: Pexels Sok vállalkozó elbizonytalanodott a teljes kiszámíthatatlanság miatt. Fotó: Pexels

Azon vállalkozók közül, akiket most látszólag nem is érint a változás, sokan elbizonytalanodtak a teljes kiszámíthatatlanság miatt. A kapkodás mértéke – melyet az energiaár-kompenzáció módosításával kapcsolatos váratlan döntés is mutat – arra enged következtetni, hogy még annál is nagyobb bajban lehet a magyar államháztartás, mint ahogy eddig gondoltuk. A félelem tehát erősödik atekintetben, hogy a bajok súlyosbodása – például az uniós helyreállítási alap pénzeiről történő megegyezés elmaradása – esetén kormányunk ismét hirtelen és átgondolatlan döntéseket hoz majd.

Bár arra nehezen találnánk számításokat, hogy mennyibe kerülhetett volna, ha Csányi Sándor annak idején beváltja a fenyegetését, és valóban Szlovákiába helyezi át az OTP székhelyét.

Az OTP Bank elnök-vezérigazgatója 2004 őszén közölte, hogy az „ötletbörzének köszönhető új sarc” - vagyis a Gyurcsány-kormány által felvetett bankadó - miatt akár külföldre is vihetik a legnyereségesebb üzletágaikat. Akkor a Népszabadságnak adott interjújában Csányi a Magyarországnál jóval olcsóbb Szlovákiát jelölte meg a bank kártyaüzletágának és ügyfélszolgálatának lehetséges új helyeként.

Arra azonban könnyen bukkanunk forrásokra, hogy mennyibe kerülhet egy kft. szlovákiai áttelepítése.

Az interneten kutakodva 500-tól 3000 euróig találunk ajánlatokat, attól függően, hogy milyen igényeink vannak.

Eszerint a szlovák cégalapítás költségeit meghatározza, hogy új társaság létesítéséről, vagy meglévő szlovák vállalkozás megvásárlásáról van-e szó.

Új cég alapítása esetén 500–600 eurótól indulnak az árak. Itt olyan társaságokról van szó, melyek áfa-visszaigénylésre nem jogosultak. A megrendeléstől számítva nagyjából egy hónap alatt vállalják a cégalapítást az erre szakosodott szolgáltatók.

Kész cég megvásárlása esetén a költség jellemzően 700–1000 euró között alakul. Előnye, hogy a cég szinte azonnal használható, az átírás egy hét alatt elintézhető. Ezek az árak szintén olyan vállalkozásokra érvényesek, amelyek áfa-visszaigénylésre nem jogosultak.

Teljes áfa-körös, áfa-visszaigénylésre jogosult, kész kft. megvásárlása esetén jellemzően jobban a zsebünkbe kell nyúlni. Az árak ez esetben nagyjából 3000 eurótól indulnak, e cégek szintén azonnal használatba vehetők, az átírást néhány nap alatt vállalják az ezzel foglalkozó szolgáltatók.

Az alapítást követően szlovákiai könyvelési árakkal is számolniuk kell a cégvezetőknek. Az egyéni vállalkozótól a működő kft-ig körülbelül 30-120 euró közötti összeg az, amit havonta elkérhetnek a papírok rendben tartásáért.

Ehhez hozzájöhet még az éves adóbevallás, a konzultáció vagy más felmerülő egyszeri költségek, amelyek alapesetben is évente további 50–150 euróval megdobhatják a kiadásokat. Ezzel együtt tehát havonta nagyjából 15 és 55 ezer forint közötti összegből jöhet ki a könyvelés.

Amennyiben a vállalkozásnak nincs székhelye Szlovákiában, további költség a székhelyszolgáltatásért felszámolt havi minimum 40 eurós tétel.

Kapcsolódó cikk Kata-pánik: kicselezhetik Orbán Viktort, megugrott a szlovák cég alapítási lehetőség keresése Érdekes Google adatok jöttek az új törvénnyel összefüggő internetes aktivitásról.

A magyarországinál minden bizonnyal kiszámíthatóbb adófeltételek és kalkulálhatóbb árfolyamkockázatok miatt vágnak bele sokan az áttelepülésbe, de milyen további feltételeket kell figyelembe vennie a szlovákiai cég alapításában gondolkodó vállalkozóknak?

Szlovákiában a társasági adókulcs 15 százalék 49 790 eurós éves árbevételig, fölötte 21 százalék. Az osztalékadó mértéke 7 százalék. Ezen túlmenően azonban nem kell fizetni külön iparűzési adót, más külön adókat, szolidaritási adót, gépjármű-súlyadót stb. Gépjármű vásárlása esetén a 20 százalékos áfa visszaigényelhető. Kft. alapítása esetén a minimális törzstőke 5 ezer euró (mostani árfolyamon mintegy 2 millió forint, míg Magyarországon 3 millió - a szerk.), amelyről közjegyző előtt kell nyilatkozni, de nem kell az összeget bankszámlán zárolni. A szlovák adórendszerben a vállalkozás működésével kapcsolatos kiadások teljes mértékben elszámolhatók.

Az előnyök között felsorolják még, hogy kisebb az adminisztrációs teher és kevesebb szabálynak kell megfelelni, alacsonyabb az áfa, magasabb az alanyi adómentesség. Hátránya származhat viszont a vállalkozónak abból, ha nem tud szlovákul, nem ismeri a helyi piacot és a törvényeket.

Mivel az Európai Unió bármely tagországának állampolgára szabadon vállalkozhat az unión belül, tulajdonosa és egy személyben ügyvezetője is lehet bármely tagországban bejegyzett cégének, ezért ezt a lehetőséget feltehetően most mind több honfitársunk ki is használja majd.