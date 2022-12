Tényleg Palkovics László lett a győri egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi vezetője

Knáb Erzsébet helyett mostantól Palkovics László, a nemrég lemondott technológiai és ipari miniszter lett a győri Széchenyi István Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke, aki ellátja a vagyonkezelő holding vezetői feladatait is. A korábbi kuratóriumi elnök stratégiai ügyekért felelős kuratóriumi tagként folytatja munkáját az új elnökkel szoros együttműködésben – olvasható az intézmény honlapján.

A kuratóriumban egyéb változás is történt: Bokor József akadémikus kuratóriumi tagságáról lemondva, az egyetem Járműipari Kutatóközpontja elnöki pozíciója mellett a vagyonkezelő és az inkubációs holding technológiai és kutatásvezetői alelnöki tisztségét látja el a következő időszakban.

A győri Széchenyi istván Egyetem lett Palkovics László új munkahelye. Fotó: Szent István Egyetem

A változás sejthető volt, ugyanis hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, egyben kuratóriumi tag oldalán Facebook-oldalán több fotó jelent meg, ahogy korábbi minisztertársával az egyetemen járt, és nemcsak Knáb Erzsébettel, hanem más kuratóriumi tagokkal is tárgyaltak.

„Bár eddig sem álltunk rosszul, de ezentúl minden kétséget kizáróan a győri lesz az ország első számú autóipari egyeteme. Palkovics Lászlóval és a zalaegerszegi tesztpályával erősítettünk” – írta posztjában Szijjártó. Az Országgyűlés meg is szavazta a felsőoktatási törvénynek azt a módosítását, mely egyetemet fenntartó vagyonkezelő alapítvány közfeladatait kibővíti a magyar járműipari innováció, valamint fenntartható és biztonságos közlekedés fejlesztése érdekében vállalt tevékenységekkel. Ezzel párhuzamosan az Autóipari Próbapálya Zala Kft. százszázalékos állami üzletrésze vagyoni juttatásként a győri egyetemi alapítvány tulajdonába kerül, és az ipari parkot is állami tulajdonba veszik az N7 Holding Zrt.-től, majd az is az egyetemet fenntartó alapítványhoz kerül.