Térdig érő virtuális víz, atomerőmű - idén is nagyot álmodtak Kisvárdán

Az egykori fejlesztési miniszter, Seszták Miklós városában, Kisvárdán az elmúlt években rengeteg fejlesztés zajlott le, melyek létjogosultsága nem minden esetben vitathatlan. Mint arról lapunk elsőként számolt be, az ország egyik legnagyobb csúszdaparkját húzták fel a Szabolcs megyei kisvárosban, idén megnyitott a különféle díszleteket felvonultató mozipark, de műszigetektől kezdve ökoparkon át rengeteg ötletet sikerült zömében uniós forrásból megvalósítani a sportlétesítmények mellett.

A mozipark egy látványossága (Fotó: Kiss Róbert Richárd) A mozipark egy látványossága (Fotó: Kiss Róbert Richárd)

Ha valaki azt gondolta volna, hogy ennyi volt, a moziparkkal elszállt a lendület és immár teljes a stadion köré épülő szórakoztató-negyed, az téved. Idén ugyanis az ökopark után egy ECO-park fejlesztése volt tervben. A megvalósulás azonban akadályokba ütközött, nem sikerült ugyanis a kiírt közbeszerzési eljárásokat minden esetben eredményesen lezárni. De erről egy picit később, előbb nézzük, mik volt a legújabb elképzelések Kisvárdán.

Az ECO-park gyakorlatilag egy virtuális tér lenne, melynek munkálatai három részből tevődnek össze:

interaktív elemekből,

multimédiás fejlesztésből,

valamint szimulátorokból.

Az interaktív elemeken belül 5 fő fejlesztést írtak le a dokumentációban.

1) Pool

Ennek segítségével a "természeti mozgásokat" szeretnék bemutatni olyan módon, hogy az a legkisebbek számára is élvezhető és egyszerű legyen. A leírás alapján ebben a részben a vizek élővilágát mutatnák be egy

"térdig érő virtuális víz" segítségével, amelyben a tájegységre jellemző autentikus halak úszkálnának, amelyek "természetesen elillannak a látogató keltette fodrozódó vízben".

2) Time line

Ez egyszerűen megfogalmazva egy idővonal lenne, ahol a tájegység történetét mutatnák be.

Az idővonal "elnyúlhat a jövőbe is, megjelenítve az általunk elképzelt jövőt, annak jellegzetes elemeivel".

3) Turn the pages

A tájegység jellegzetes ökológiai felépítésével foglalkozó tanulmányokat tennék elérhetővé. Semmi interakció, csak képek, videók.

4) Filmes játékok

A mozi és a film világba ebben az attrakcióban is visszaköszön, ez az elem azt a célt szolgálja majd, hogy a látogatók megismerjenek a filmkészítésben alkalmazott bluebox technikával. Ennek során a látogatónak lehetősége lesz arra, hogy fotókat készítsen magáról egy izgalmas környezetben.

5) Digitális vendégkönyv

Ezzel a fiatalabb közönséget céloznák meg, a régi, avitt vendégkönyvet, mint megoldást, videós formában újítanák meg. A tervezők úgy vélik, ez közvetlenebb és spontánabb kommunikációt tesz lehetővé.

Az eljárás második nagyobb része a multimédiás fejlesztés. Ennek keretében megalkotnák a tiszavirágzás interaktív mozgásérzékeny vetített installációját. A videomapping segítségével a térbeli valóságot bővítenék ki egy 1190x310 centiméteres installáció keretén belül. Jelentkezőt kerestek egy mobil alkalmazás kifejlesztésére is, ami a látogatókat segítené a park területén történő tájékozódást.

A harmadik része a tendernek szintén szokatlan érdekességeket rejteget magában. Ennek keretén belül ugyanis ki kellene fejleszteni

egy zenélő lépcsőt

és egy atomerőművet.

Előbbi pont azt adná, amire első ránézésre gondol az olvasó: a lépcsőre lépve a lépcsőnek megfelelő hang megszólal, a megfelelő lépcsőfokok bejárásával pedig komplett dallamok lesznek lejátszható.

Az atomerőmű kifejlesztése során egy teljes fizikai modellt kell felépíteni: atomreaktor, turbina, generátor, villamos vezetékek és egy szimulált fogyasztó, egy világító szerkezet. "Az atomreaktor hosszúkás palástját megnyitva beleláthatunk a reaktorba, ahol a fűtőelem kazetták és a szabályozó rudak láthatóak".

Az interaktív elemek kifejlesztésére két ajánlat érkezett, ám mindkettőt érvénytelennek minősítették. A feladatra a budapesti Right Communication Kft. és a Zengo Kft. jelentkezett, előbbi 22,2, utóbbi pedig 26,2 milliós ajánlatot adott. A multimédiás fejlesztésekre az iménti két cég mellett még a suIT Solutions Kft. is jelentkezett, nettó 27,3 millió forintos ajánlatát pedig el is fogadta az ajánlatkérő, Kisvárda város önkormányzata. Szintén eredményesen zárult a szimulátorok fejlesztésére vonatkozó rész, ezen nettó 9,6 millió forintért a Szimulátor Technika Kft. dolgozhat.

Ezen látványosságoknak természetesen kell egy felépítmény, illetve egy látogatóközpont is, melyre külön eljárás keretén belül várták az ajánlatokat. Maga a látogatóközpont egy kisebb, galériás épület lenne, ahol a személyzettel együtt maximum 40 fő tartózkodhat. Itt a mellékhelyiségek, jegyértékesítő helyek, rakátrhelyiségek mellett a bejárathoz az önkormányzat egy "karoló emberalak" elhelyezését is kéri.

Maga az ECO-park egy 12 hektáros területen helyezkedne el, ahol kell egy, "a Göncöl szekér csillagképét leképező úthálózat, szükség szerint pallóborítással".

"A csillagpontokban tematikusan kialakított természetes alapanyagok felhasználásával készült térplasztikát kívánunk létesíteni. Az egyik csillagpontban 6 méter magasságú kilátó építményt kell megépíteni. A csillagpontokban pihenőhelyeket kell kialakítani" - olvasható a közbeszerzési dokumentumban.

A munkára két nyíregyházi cég jelentkezett:

a Kermi-Szolg Kft.

és a Nyír-MG Trend Bau Kft.,

azonban mindkét ajánlat érvénytelen lett, részben hiányosságok miatt.

Hogy az ECO-park összesen mekkora költséget jelentene, az a dokumentumokból nem derül ki egyértelműen. A Kermi-Szolg ajánlatának érvénytelenségét indokló részből azonban arra következtethetünk, hogy valahol nettó 600 millió forint körüli beruházást tervezgetett idén a kisvárdai önkormányzat. Arra sincs információ, hogy újra lefolytatják-e az eredménytelennek minősített eljárásokat.