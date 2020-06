Tízezer demens beteg halhatott meg az izoláció miatt Nagy-Britanniában

Az egészségügyi ellátás is rosszabbodott a járvány idején: az otthonok több mint háromnegyede szerint az orvosok nem jöttek ki a betegekhez.

A társaság szerint a felmérésükbe bevont 128 gondozóotthon mintegy négyötöde számolt be arról, hogy a szociális érintkezés hiánya rontotta a demens betegek egészségügyi állapotát.

