Több nagykövetet is lecserélt Szijjártó Péter

Személycserét hajtottak végre a zágrábi, az ottawai és a londoni képviseleteken, valamint uniós poszton is.

Mile Lajos a kolozsvári főkonzulátust irányítja misszióvezetőként, életrajza szerint több párt életében is jelen volt, legutóbb az LMP tagjaként vett részt a parlament munkájában.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A listában túlsúlyban vannak a részben vagy egészben angolszász országok, melyek világpolitikai jelentőségük miatt fontos diplomáciai központok, ezért Magyarország alapvető érdeke, hogy a képviselei munka eredményes legyen. Az amerikai-magyar kapcsolatok az utóbbi időben rendezettek voltak, a két ország vezetője, Donald Trump elnök és Orbán Viktor miniszterelnök több kérdésben is azonos álláspontot képviselt. Nem mondható el ugyanez a kanadai vonalról, a liberális Justin Trudeau miniszterelnök más értékeket vall, mint magyar kollégája. Az Egyesült Királyság esetében pedig az mondható el, hogy a Brexit árnyékában háttérbe szorultak az egyéb kétoldalú kapcsolatok, de vélhetően nem ezek a szempontok vezettek a váltáshoz, annak inkább magyarországi belpolitikai motivációi lehettek.

Magyarország Európa Tanács melletti, Strasbourgban működő Állandó képviseletének vezetőjét is lecserélték, Kertész Ágnest Rusz Alex Harry váltotta.

De nem csak a londoni követségen hajtottak végre személycserét. Új vezetőt kapott Magyarország zágrábi és ottawai képviselete is.

Szalay-Bobrovniczky befolyásos politikai háttéremberré nőtte ki magát az elmúlt években, a kornányzati kommunikációt támogató csoportok Habony-szárnyához tartozik. Az utóbbi időben céges érdekeltségein keresztül is egyre fontosabb tényezőjévé válik a hazai közéletnek, legutóbb az Andy Vajna örökségének részét képező fővárosi kaszinókat működtető céghálóba vásárolta be magát , Garancsi Istvánnal egyetemben. Nem mellesleg pedig a kormányszóvivő, Szentkirályi Alexandra férje.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!