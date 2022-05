Tovább élhet elővásárlási jogával a kormány a gabonapiacon

A kormány július közepéig meghosszabbította a március elején bejelentett gabonaexport-korlátozást.

Ez a döntés egyáltalán nem volt meglepő – mondta lapunknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke. Hozzátette, ezzel nincs lenne semmi baj, az jelentene problémát, ha az elővásárlás határidejét is módosítanák.

Az intézkedést a hazai ellátás zavartalanságának biztosításával indokolta március elején Nagy Imre agrárminiszter. Petőházi Tamás elmondta, az nagyon jó dolog és üdvözlendő, hogy az állam folyamatosan monitoringozza, milyen készletek találhatók többek között gabonából az országban. Azt is hozzátette, ez egy korábban példa nélküli intézkedés volt, de a háborús helyzetben az ország ellátásbiztonsága kiemelten fontos feladat.

Indokolatlan félelmek

„Sokan megijedtek a rendelet megjelenésekor, hogy ez hatalmas bizonytalanságot jelent majd a piacon, az importőrök nem fognak a bizonytalanra szerződni” – mondta érdeklődésünkre Petőházi Tamás.

Az eljárás szerint eddig is valamennyi exportra szerződött gabonát be kellett jelenteni, majd a NÉBIH jóváhagyása után lehetett a terményt az országból kiszállítani. Az eljárás most sem változott, a kormányrendelet annyiban módosította a helyzetet, hogy jelenleg minden egyes exportra szánt tétel esetében az államnak elővásárlási joga van. Ha ezzel harminc napig nem él, vagy korábban kiadják az engedélyt a kivitelre, akkor meghet az áru exportra

„A félelmek indokolatlanok voltak, mert május elejéig az állam egyetlen alkalommal sem élt elővásárlási jogával. Sőt, általában 1-2 nap alatt minden exportőr megkapta az engedélyt” – mondja Petőházi Tamás.

Az állam eddig egy esetben sem élt elővásárlási jogával az exportra szerződött gabonák esetében. Fotó: depositphotos Az állam eddig egy esetben sem élt elővásárlási jogával az exportra szerződött gabonák esetében. Fotó: depositphotos

A GOSZ elnöke kifejtette, az eddig is látszott, hogy a hazai gabonatermelés fedezi az itthoni humán fogyasztási és a takarmányozási igényeket egyaránt. Az orosz-ukrán háború azonban elbizonytalanította a piacot, hiszen Ukrajna hatalmas beszállítója az uniónak, és február vége óta északkeleti szomszédunk gabonaexportja gyakorlatilag lenullázódottPetőházi Tamás véleménye szerint az importőröket már a 30 napos elővételi korlát is elbizonytalaníthatja.

„Jövő héten megyek egyeztetni a minisztériumba. Jelenleg arra utaló jelek nincsenek, hogy az elővásárlás határidejét módosítanák. Az merőben új helyzetet teremtene, ha ezt is meghosszabbítanák és nem 30 nap lenne, hanem akár 180.”

A GOSZ elnöke szerint ez utóbbi azzal járhat, hogy az importőrök egy része elfordulhat amagyarországi eladóktól, hiszen ha a leszerződött gabonára az állam kitartana egy fél éves elővásárlási jogot és az utolsó napokban tenné rá a kezét az exportra szánt termékre, az importőr hoppon maradhat. Ekkora kockázatot pedig kevesen mernének bevállalni.

Egekben a gabonaárak

Petőházi Tamás szerint ennek kicsi az esélye, de azt már most nagy biztonsággal lehet látni, a világ több részén is komoly élelmiszerhiánnyal fognak küzdeni, különösen az olyan keleti és afrikai országok, amelyek hatalmas gabonaimportra kényszerülnek és akiknek az legnagyobb beszállítóik az oroszok és az ukránok voltak.

Hatalmasat emelkedett a tavalyihoz képest a búza ára. Fotó: depositphotos Hatalmasat emelkedett a tavalyihoz képest a búza ára. Fotó: depositphotos

A GOSZ elnöke azt is elmondta, a hazai termelőknek teljesen mindegy, hogy itthon vagy exportra értékesítik a gabonát. Azt viszont egyetlen termelő sem szeretné, ha az itthoni felvásárlási ár lényegesen eltérne attól, amennyiért a világpiacon lehet eladni. Márpedig a gabonák felvásárlási ára az utóbbi hónapokban meglehetősen megemelkedett. Korábban 100 ezer forint alatt volt a búza tonnánkénti felvásárlási ára. Ez a szám már márciusban 110 ezer forint fölé emelkedett. A szakértől úgy vélik, nem lesz ritka a 130 ezer forint körüli ár, de ez akár a 140 ezer forintot is elérheti, és ezek még csak az óvatos becslések.

„A magyar gazdák nem fognak rosszul járni. A folyamatos monitoringnak köszönhetően pedig azt is tudjuk, a hazai gabonaellátás idén sem lesz veszélyben” – mondta kérdésünkre Petőházi Tamás.