Trump megígérte az amerikai fellendülést

A szövetségi munkaügyi minisztérium legfrissebb adatai szerint a 2,5 millió új munkahely létrejöttével a munkanélküliség 14,7 százalékról 13,3 százalékra csökkent. Donald Trump a Fehér Házban tartott sajtókonferencián az amerikai gazdaság - elemzők által is meglepően gyorsnak minősített - kezdődő talpra állását dicsérte. Mint mondta:

Erre senki sem számított. Visszahozzuk a munkahelyeket, és jövőre még ennél is jobban fogunk állni.

A koronavírus-járvány miatti országos leállást egy hurrikánhoz hasonlítva hangsúlyozta, hogy az igazi, nagy gazdasági fellendülés 2021-ben indulhat meg ismét.

Az elnök megjegyezte: ha az őszi elnökválasztáson a demokraták győznének, akkor a gazdaság további javulását megakasztják a várható magasabb adók és a demokrata politikusok által „új zöld megállapodás” néven szorgalmazott, elsősorban a környezetvédelemre összpontosító elképzelések.

Bejelentette, hogy a kormányzat további gazdaságélénkítő csomagot tervez, különösen szeretné segíteni a szórakoztatóipar helyzetének javítását, és az éttermeknek is segítséget ígért, erre vonatkozóan a közeljövőben jelenti be a konkrét ösztönző intézkedéseket. Ezen kívül a személyi jövedelemadó további csökkentését is kilátásba helyezte.

Trump leszögezte, hogy az amerikai gazdaság talpra állásának jótékony hatása lesz a világgazdaságra is.

Pozitív erő vagyunk - mondta.

Kitért a koronavírus-járvány kezelésére is. Leszögezte, hogy a vírusfertőzés által leginkább veszélyeztetett, úgynevezett sérülékeny rétegek megóvására kell összpontosítani a figyelmet és az erőforrásokat, az egészséges amerikaiaknak pedig vissza kell térniük a munkába valamennyi tagállamban. Megismételte, hogy ősszel az iskoláknak is újra meg kell nyitniuk kapuikat.