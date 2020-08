Új diákverseny indul - nem csak az elsők kapnak értékes díjakat

Megnyílt a Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis! diákverseny regisztrációs felülete, amelyre folyamatosan jelentkezhetnek a középiskolás diákok. A szervezők nem elitversenyt szeretnének, ezért a szakgimnáziumok, a technikumok, a szakközépiskolák és a szakképző iskolák tanulóira számítanak.

Ezek között egyebek mellett bécsi tanulmányút, 200 000 forint összegű ajándékutalvány, 100 000 forint / fő értékű tárgynyeremény is szerepel – és nem csak a végső győzteseket díjazzák a szervezők.

A Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyt és diákfórumot az MNB Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványa, az Erste Bank, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Diákhitel Központ, a Fundamenta Lakáskassza, az Államadósság Kezelő Központ, a Pénziránytű Alapítvány és a Magyar Biztosítók Szövetsége támogatja – nem csak szakmai oldalról, hanem értékes nyereményekkel is.

Az idén debütáló diákverseny célja megtanítani az alapvető pénzügyi ismeretekre azokat a tanulókat is, akik kevesebbet találkoznak a hétköznapok során olyan pénzügyi tudnivalókkal, mint hogy miképp működik egy családi költségvetés; miért foglalkozzon a nyugdíjával egy pályakezdő; miért és hogyan kell adót fizetni; miből tud félretenni az, akinek alacsony a fizetése; megéri-e szakmát szerezni és továbbtanulni, lehet-e ehhez hitelt felvenni; hogyan fizethetünk a mobiltelefonunkkal; mire jó a CSOK, vagy hogy hogyan kerülhetjük el a pénzügyi csalókat.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!