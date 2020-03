Újabb 2 milliárd forint megy a koronavírus-járvány megfékezésére

Anyagi forrásról legutóbb 4 nappal ezelőtt döntött az Orbán-kormány. Első körben akkor is 2 milliárd forintot csoportosított át.

A szombati Magyar Közlönyben jelent meg az a rendelet, mely újabb forrás átcsoportosításáról szól - ez egyébként a veszélyhelyzet kihirdetése, március 11-e óta az első forrásátcsoportosítás. Legelőször ugyanis még március 10-én határozott úgy a kormány, hogy 8,76 milliárd forintot biztosít a járvány megfékezésére, a védekezésre és megelőzésre. Akkor ebből első körben 2 milliárd forint konkrét átsorolása történt meg.

Az akkori rendelet ugyanakkor rögzítette azt is, hogy a további 6,76 milliárd rendelkezésre állásáról a pénzügyminiszternek és az emberi erőforrások miniszterének kell gondoskodnia és biztosítania azt a kiadások felmerülésének ütemében.

A jelek szerint ez az idő most jött el, hiszen újabb 2 milliárd forintot mozgatott meg a kormány az idei költségvetésben. Ezúttal azonban a Magyar Kormányiroda büdzséjéből sorolták át ezt az összeget, ami most is az Állami Egészségügyi Ellátó Központ dologi kiadásait fedezi.