Újabb furcsa járműveket vesz a Készenléti Rendőrség többszáz millióért

Hogy egyáltalán mi is az a CBRN-E gépjármű? Erre a police.hu adja meg a választ, amely 2020 év elején arról írt, hogy 2016. szeptember 5-én uniós finanszírozással létrejött a Közép-európai CBRN-E Kiképző Központ Budapesten. Arról már a Népszava írt, hogy a központ 2019-ben félmilliárdos kormányzati támogatással jutott új székházhoz, és azóta is több százmilliós értékben szereznek be tűzszerésztechnikai eszközöket: robotokat, sugárzásmérő berendezéseket és bombaruhákat.

A központ nyolc alapítója: Ausztria, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Németország részéről Bajorország, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország, valamint társult tagként Franciaország és Hollandia rendőrségének tűzszerész egységei, illetve öt nemzetközi szervezet (Europol, Interpol, Bombaadat Központok Nemzetközi Munkacsoportja, NATO, FBI) működik együtt az ernyőszervezetben.

Az angol CBRN-E betűszó lefedi a kiképző központ profilját: „kémiai, biológiai, radioaktív, nukleáris és robbanóanyagokkal megvalósítható bombatámadásokkal szemben veszik fel a kesztyűt, és véleményük szerint lényeges a nemzetközi összefogás, mert fokozottan veszélyes szerkezetekről van szó, melyek hatása nem áll meg az országhatároknál.

A lap szerint a szakmában „piszkos bombának” nevezik ezeket az eszközöket, melyek működési elve, hogy hagyományos robbanótöltettel előidézett detonáció útján juttatják ki az említett anyagokat a környezetbe. A robbanásnál azonban lényegesen nagyobb pusztításra képesek a kiáramló vegyületek és sugárzó anyagok.

Nos, a Készenléti Rendőrség legfrissebb közbeszerzése most három darab CBRN-E gépjármű beszerzésére irányul: egy összkerék meghajtású 4,5 tonna feletti mobil labor járműre, egy 7,5 tonna feletti CBRN-E bombakonténer hordozó járműre, és egy elektromos meghajtású, kétszemélyes, négy kerekű platós munkagépre. Tavaly már volt hasonló, szintén három járműre kiírt pályázat.