Újabb pofon Karácsony Gergelynek: törvényben rögzítik a közterületek ingyenes használatát

Az auguszus 20-i ünnepre vonatkoznak a parlament törvényalkotási bizottságának javaslatai. Az önkormányzatoknak ráadásul az ünnep állami szervezőjétől kell engedélyt kérniük, ha maguk is hasznosítani akarják a területüket.

De nem csak a közterületek ünnepek alatti hasznosításáról rendelkezik a bizottsági módosító. Abban felhatalmazást is adnak a kormánynak arra, hogy rendeletben határozza meg az augusztus 20-i ünnep szervezőjét. Szervező alatt "az állami ünnep - előkészítést és lebonyolítást is magában foglaló - megtartásával kapcsolatos közfeladat ellátásra kijelölt szervezetet" érti a módosító, de az nem világos, hogy az állami megrendelőt kell ez alatt érteni, vagy a ténylegesen kivitelező céget. Utóbbit az eddigi gyakorlat szerint pályázati úton választotta ki a Hungarofest Nonprofit Kft.

Vagyis az ingyenes használat törvénybe foglalása mellett az egyéb hasznosítást is a szervező engedélyéhez kötnék, a nyár egy, a köztéri rendezvények - egyáltalán, a közterület hasznosítása - szempontjából meghatározó szakaszában.

A dokumentum további, a tulajdonjog korlátozását jelentő szabályt is előkészít, amikor előírnák, hogy a közterület tulajdonosa csak az állami ünnep szervezője felé tett előzetes értesítés alapján - de ami még lényegesebb, előzetes egyetértő nyilatkozatával - engedélyezheti a terület használatát más célokra ebben az időszakban.

A módosítók egy része érzékenyen érinti a harmonikusnak amúgy sem nevezhető főváros-kormány viszonyt. Az előterjesztő ugyanis az épített környezet alakításáról szóló törvénybe foglalná, hogy a közelgő augusztus 20-i ünnepre tekintettel az állam mellett a fővárosnak, illetve az érintett kerületi önkormányzatoknak is ingyenesen kell átengedniük augusztus 15 és 25 között a javaslatban meghatározott közterületeket az állami ünnep szervezője számára.

A javaslat még árpilis legelején ment be a parlament elé, azóta más témák ( például a különleges gazdasági övezetek megalkotására tett javaslat ) elterelték arról a figyelmet. Időközben azonban a törvényalkotási bizottság elkészítette a saját módosító indítványait, vagyis a jogalkotási munka nem állt le.

A parlament előtt van egy törvényjavaslat , amely már eddig is nagy vitákat váltott ki, egyebek mellett az önkormányzati jogkörök csorbítása miatt, a veszélyhelyzetre hivatkozással. De ugyanebben a csomagban kapott helyet a városligeti beruházás folytatásának biztosítása (az egyértelmű fővárosi önkormányzati akarat ellenére), valamint a színházak felügyeleti rendszerének módosítása.

