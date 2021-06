Újraindult turizmus: az emberek újra adózhatnak, a cégek milliárdos mentességet kapnak a kormánytól

Míg a szálláshelyeknek 2021. december 31-ig nem kell megfizetniük a turizmusfejlesztési hozzájárulást, addig a szálláshelyek vendégeinek július 1-től már újra fizetniük kell az idegenforgalmi adót. Tehát míg a szállodás cégek, mint például a Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels Zrt., mentesülnek a szektorális adó befizetése alól, a szállodák vendégei nem kaptak ilyen kedvezményt, hanem a nyár közepétől az eleve alaposan drágult szállásdíjak mellé még az idegenforgalmi adót is fizetniük kell.

Újra lehet adót fizetni Újra lehet adót fizetni

Az erről szóló kormányrendelet még június 9-én jelent meg, amit idegenforgalmi könnyítésként tálalt a sajtó, holott a szállásadó és a vendég fizetési kötelezettségei között jelentős különbséget eredményez.

A 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.”

- szól az Orbán Viktor kormányfő által aláírt rendelet. Ez első olvasatra jól hangzik, de igazából azt jelenti, hogy ameddig idén nagyjából zárva voltak a szállodák, addig nem kellett fizetniük idegenforgalmi adót a nem is létező szállóvendégeknek, ellenben amint beindul a csúcsszezon, és a koronavírus-járvány harmadik hullámának is vége, azonnal az adót is kifizettetik a kedves vendégekkel.

2021. július 1-től ismét idegenforgalmi adó-fizetési kötelezettség terheli tisztelt vendégeinket. Kérjük a szállásadókat, hogy július 1-től 400 Ft/éjszaka/fő adómértéket figyelembe véve gondoskodjanak az adó szabályszerű beszedéséről, bevallásáról és befizetéséről.

- közölte rögtön a siófoki önkormányzat. Összességében tehát nem egy egetrengető összeg, de a lényeg, hogy újra fizetni kell.