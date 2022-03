Vadai Ágnes: Magyarországon a honvédelem nemzeti ügy

Tizenkét évnyi kormányzás aligha lehet hibamentes, de az is nehezen hihető, hogy az ellenzék szemszögéből nézve minden kormányzati döntés eleve rossz.

A mai politika ma már nem bal- meg jobboldal mentén megy, ez már világosan látszik, hanem a jelenlegi rezsim és az antirezsim áll szemben egymással. Az Egységben Magyarországért szövetség nagyon másképp gondolkozik Magyarországról mint a jelenlegi kormány. Sokáig azt hittük, a fundamentumokban nincs vita a Fidesz és az ellenzék között., de most különösen az Ukrajnában zajló orosz katonai agresszió miatt az alapokban ha nem is vitatkozunk, de finoman szólva is másképpen értelmezünk dolgokat. Nekem a NATO jobban a fókuszban van, hiszen a Honvédelmi Bizottság alelnöke-, a NATO Tudományos és Technológiai bizottságának az alelnöke vagyok, ezért többet foglalkozom az ehhez tartozó ügyekkel. Ezen kívül szívügyem az EU-ban a közös hadsereg kérdése, amiben talán a kormánypártok is hasonló állásponton vannak.

A NATO esetében azt gondoljuk, a biztonságunk garanciája sok minden mellett a transzatlanti védelmi közösség. Ezért különösen érdekes, hogy a kormányban a politikusok különösen az elmúlt napokban elég fura pávatáncot jártak, miközben a kollégáim a Fideszen belül nagyon csendben voltak. Ezt én elég nagy bajnak tartom.

Sok mindenben vitatkoztunk az elmúlt években, a NATO azonban eddig tabunak számított. Fotó: Izsó Márton Sok mindenben vitatkoztunk az elmúlt években, a NATO azonban eddig tabunak számított. Fotó: Izsó Márton

De különösen európai ügyekben.