Varga Mihály beváltotta fenyegetését, nem lehet többes jogviszonyban katázni

De van egy könnyítés is a csomagban.

Itt tartunk most, de arra nem vennénk mérget, hogy ez a javaslat ebben a formájában megy majd át a parlamenten, most bizonyára beindulnak a lobbik a finomítások érdekében.

Mint említettük, a módosítás nem érinti a 12 milliós bevételre vonatkozó rendelkezést (a fix tételek, tehát a 25 ezer, 50 ezer és 75 ezer forintos havi adók sem változnak). Vagyis a helyzet a következő: a katás vállalkozó jövőre is 40 százalékos különadót köteles fizetni a 12 millió feletti rész után. A változás az lesz, hogy ugyanezt az adót kell megfizetnie az egy kifizetőtől származó, 3 millió forintot meghaladó rész után is.

Ebben az esetben tehát 8 millió forint felett jönne be a különadó. Annak érdekében, hogy a mentesség miatt ne fussanak bele ebbe a csapdahelyzetbe a mentességgel élő katások, a módosító rögzíti, hogy rájuk továbbra is az évi 12 millió forintos bevételi határ marad érvényben idén.

A hatályos törvény szerint évi 12 millió forint felett lép be a 40 százalékos különadó (ebben egyébként nem lesz változás, erre mindjárt kitérünk), de ennél alacsonyabban kell meghatározni a küszöbértéket, ha év közben szüneteltette vállalkozását az adózó. Ha ez például négy hónap volt, akkor 8 hónapot kell az adó alapjaként figyelembe venni, amit egymillióval kell megszorozni.

Van azonban egy megengedő intézkedés is a csomagban. A veszélyhelyzet alatt a kormányrendeletben, majd törvényben meghatározott tevékenységeket végző katás vállalkozások mentesültek az adó megfizetése alól, március és június között. Ez olyan, mintha erre az időszakra felfüggesztették volna a működésüket, attól függetlenül, hogy eközben szereztek-e bevételt, vagy sem.

A változásokkal drágulni fog a kapcsolt vállalkozások közti katás megállapodás is, amellyel szintén a feltételezett visszaéléseket akarja visszaszorítani a kormány.

A törvényalkotási bizottság módosítója azonban tartogat más meglepetést is. Például korlátoznák, hogy egy magánszemély mennyi jogviszonyban szerezhet katás jövedelmet. A jövő évtől konkrétan egy jogviszonyban.

