Varga Mihály rekordmagas gazdasági növekedésre számít

Az egekbe lökheti a brit élelmiszerárakat az, hogy a kormány megmentett egy műtrágyagyárat

Boris Johnsonék a legrosszabb forgatókönyvet ugyan elkerülték a most dúló energiakrízisben, a CF Industries gyárának megmentésével áttételesen elintézték, hogy továbbra is legyen ennivaló a boltokban, ám a vészmegoldásuk beindított egy újabb láncreakciót, amivel megint a háztartások járnak rosszul. Közben a gázkereskedő cégek csődhulláma is folytatódik.