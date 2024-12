Fekete karácsony vár a nyugdíjasokra

A narancslé ára iszonyú nagyot emelkedett havi és éves szinten is Fotó: Pixabay

Viszont 10,9 százalékkal lett drágább a sajt , 11 százalékkal drágult a liszt , 11,1 százalékkal a banán , 13,5 százalékkal a tojás . A jeges teáért 19,9 százalékkal, a narancsléért 24,2 százalékkal, a tejfölért 32,8 százalékkal, az almáért pedig 36,6 százalékkal kell mélyebben a zsebükbe nyúlniuk a nyugdíjasoknak is.

2022 utolsó hónapjához képest az időskori ellátások 25,7 százalékkal lettek magasabbak, miközben az árkosárban szereplő termékek ára 2,4 százalékkal lett magasabb. Az alacsony érték oka a 2023. február-márciusig tartó rekordszintű élelmiszerár-növekedés. Ez azt is jelenti, hogy kétéves időintervallumot vizsgálva az áremelkedés mértéke még a következő három hónapban is alacsony százalékértéket fog mutatni.

Nyugdíjas Árkosarunkat egészen 2020 januárjáig visszamenőlegesen is kiszámoltuk, ez lehetőséget ad arra, hogy egy, a mindennapokban érzékelhető árindexet számoljunk.

A termékek meghatározásához a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) életszínvonal statisztikáját hívtuk segítségül, mely egyik táblája mennyiségek szerint tartalmazza, hogy miből mennyit vásárol egy nyugdíjas háztartás egy évben, ezt pedig elosztottuk a hónapok számával. Ez alapján állítottuk össze a 21 termékből álló nyugdíjas kosarunkat, melyben a legnagyobb mennyiségben vásárolt alapvető élelmiszerek szerepelnek. Ehhez súlyozva társítottuk a három nagy hipermarket árait laptársunk adatbázisából. Így nemcsak arra kapunk választ, hogy idős honfitársaink melyik hipermarketben mennyiért tudják beszerezni az élelmiszereket, de ennek átlagát véve az is kiderül, mennyit kell fizetniük egy havi nagybevásárlásért.

A szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk oldalán megtekinthető a teljes fogyasztói árkosárra vonatkozó Privátbankár Árkosár-felmérés is. >>>

A közeljövőben arra számítunk, hogy a bérmegállapodás és a januárra esedékes nyugdíjemelés újabb áremelkedést hozhat, szerintünk az árkosár értéke a 2023. februári csúcs körül alakulhat (pesszimista forgatókönyv szerint meg is haladhatja azt). Ebben az esetben a januári index a mostanihoz hasonló értéket venne fel. Úgy véljük, 2025 elejére az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index a 8-10 százalékos sávba eshet.

