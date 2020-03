Veszélyhelyzet van, de ma még kimehet a kupameccsekre

Délután 3 óra óta veszélyhelyzet van érvényben Magyarországon, és hamarosan érkezik majd a kormányrendelet is, mely megtiltja az összes 500 főnél nagyobb szabadtéri rendezvényeket. Ide sorolhatók a sportesemények, focimeccsek is. Ma azonban még van lehetőség arra, hogy a helyszínen szurkolhasson.

Jelenleg - még pár óráig - meglehetősen ambivalens a kialakult helyzet, mivel Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter már bejelentette a rendkívüli intézkedéseket és tiltásokat, viszont a hatályba léptető, részleteket megfogalmazó kormányrendelet még nem jelent meg. A hivatalos tájékoztató szerint a 100 főnél nagyobb beltéri és az 500 főnél nagyobb szabatéri rendezvényeket is betiltja a kormány a koronavírus-járványra tekintettel, ezek várhatóan a többi intézkedéssel párhuzamosan éjféltől lépnek életbe. Viszont szerdán késő délután rendezik meg a Magyar Kupa negyeddöntőjének visszavágóit, melyekre - ha nem is ezresével, de - fogytak a jegyek és 8 csapat is érintett. Az alábbi mérkőzéseket fogják megrendezni:

Fehérvár - ZTE

Honvéd - Paks

MTK - Dorog

Mezőkövesd - Puskás Akadémia

Fotó: MTI Fotó: MTI

A Magyar Labdarúgó Szövetség Twitter-csatornáján közzétett tájékoztatások szerint hamarosan közzéteszik a futballmérkőzéseket érintő híreket a kormány tájékoztatása alapján, ami viszont ennél fontosabb, hogy

"a mai kupamérkőzések megrendezésének körülményeit az MLSZ teljes mértékben a rendező klubok döntésére bízza."

Ennek megfelelően a Fehérvár úgy döntött, hogy a visszavágó mérkőzést nézők előtt fogja megrendezni - persze csak akkor, ha nem fogják elhalasztani a meccset. A Szegeden megrendezésre kerülő Honvéd-Paks mérkőzést sem zárt kapuk mögött fogják megrendezni, ráadásul bárki ingyen nézheti meg a meccset. Szintén várja a nézőket az MTK is a Dorog elleni mérkőzésen, és a Mezőkövesd is a "megszokott rend szerint" várja a nézőket az esti mérkőzésre.

Minden jel szerint azonban a következő meccseket, tehát a hétvégi bajnoki forduló meccseit is még a legjobb esetben is csak zárt kapuk mögött rendezhetik meg. Jelenleg ugyanis egyáltalán nem biztos, hogy a mérkőzéseket megtartják, az MLSZ határozhat úgy is, hogy néhány bajnoki fordulót elhalasztanak. Az azonban biztos, hogy nem a klubok kezdében lesz a döntés joga - bár a kupanegyeddöntőben nem érdekelt DVSC már jelezte honlapján, hogy a hétvégi Zalaegerszeg elleni mérkőzést zárt kapuk mögött rendezik meg. Felfüggesztették a jegyértékesítést is, a szurkolók kártalanításáról pedig várhatóan majd később fognak tájékoztatást adni.

A hétvégi meccsek vonatkozásában már egyébként a Magyar Kupában érdekelt csapatok is figyelmeztették a szurkolókat, hogy azokat nézők nélkül fogják megrendezni a kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel.