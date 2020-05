November előtt nem jön plusz pénz a nyugdíjasoknak

Az év vége felé is csak akkor, ha úgy alakul az infláció.

Lapunk írt először arról, a kormány legutóbbi konvergencia programja alapján 3 százalékkal emelkedhetnek jövő januárban a nyugdíjak . Mint jeleztük, bizonytalanság övezi a kilátásokat, ezért nem lenne meglepő, ha április végéhez képest változna a makropálya. Erre utalt Gulyás Gergely miniszter is az e heti Kormányinfón, amikor elárulta, hogy vita van a kormánytagok között arról, mekkora lehet idén a növekedés. Többen a Magyar Nemzeti Bank álláspontját osztják, mely szerint 2-3 százalékos is lehet a bővülés üteme. Miközben a kormányzat részét képező Pénzügyminisztérium szerint inkább 3 százalékos visszaesésre van kilátás. Ez a vita a jelek szerint blokkolja a 2021-es költségvetés kormányzati elfogadását, egyben befolyásolja, hogy mekkora lesz végül jövőre a nyugdíjemelés .

De megemlíti még a vásárlási korlátozások (9 és 12 óra közötti) bevezetését is.

Egyebekben az államtitkár a 13. havi nyugdíj visszavezetésének jelentőségét emeli ki válaszában (a tárca másik államtitkára, Novák Katalin azt mondta szombaton, hogy nem lesz felső plafonja a 13. havi nyugdíjnak, a rendszer logikájából fakadóan) illetve azt, hogy a jogosultak nyugdíjprémiumot is kaptak az elmúlt években: 2016 óta összesen 273,5 milliárd forintot, ami még kiegészült az Erzsébet-utalványokkal (továbbá rezsiutalványokkal).

