WHO: "tudományos áttörés" a koronavírus elleni harcban a teljesen hétköznapi asztmagyógyszer

Peter Horby elmondta: olyan gyógyszerről van szó, amely folyamatosan ott van a gyógyszertárak polcain és világszerte is széles körben hozzáférhető. Az oxfordi professzor tájékoztatása szerint a próbák azt mutatták, hogy minden nyolc kritikus állapotú, lélegeztetésre szoruló koronavírus-beteg közül egynek az életét a Dexamethasone menti meg. Hozzátette: nyolcfős betegcsoportokra vetítve egy élet megmentése hozzávetőleg 40 fontba (kevesebb mint 16 ezer forintba) kerül ezzel a gyógyszerrel, amelyet sok más betegség esetén is használnak gyulladáscsökkentésre.

Horby professzor elmondta, hogy ez a világ eddigi legnagyobb ilyen jellegű országos klinikai próbáján derült ki. A múlt hétfőn véget ért, három hónapig tartó tesztben 175 brit kórház és 11 500 beteg vett részt. A tesztelési időszakban hat gyógyszert próbáltak, a Dexamethasone tesztjébe hatezer beteget vontak be.

Thomas McGinn, New York legnagyobb egészségügyi ellátórendszerének, a Northwell Health-nek a főorvos-helyettese azt mondta a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva: a szteroidok képesek lerontani az immunrendszert, ezért az orvosoknak óvatosan kell dönteniük alkalmazásukról minden egyes beteg esetében. Ő is várja a részleteket, más orvosok véleményét, és azt, hogy a kísérletet valamelyik komoly orvosi lapban publikálják.

Kathryn Hibbert, az amerikai Harvard Egyetem massachusettsi általános kórháza intenzív osztályának igazgatója azonban így nyilatkozott: "Megégettük már magunkat, és nemcsak a koronavírus világjárvány alatt, hanem előtte is azzal, hogy érdekes eredményekről számoltak be nekünk, de amikor részletesen megnézhettük az adatokat, az már nem volt olyan meggyőző." A részletekből jobban tudnak majd ítélni, kiderül, hogy mely betegen mekkora dózisban segített leginkább a gyógyszer. Reménykedő, de egyelőre ő nem változtat eddigi gyakorlatán - tette hozzá.

Boris Johnson brit miniszterelnök erre reagálva kijelentette, hogy a gyógyszerrel elért eredmény "igazi ok az ünneplésre". Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója közleményben üdvözölte a jó hírt és mindazokat Nagy-Britanniában, akik hozzájárultak ehhez a "tudományos áttöréshez".

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) "tudományos áttörésként" értékelte kedden a dexamethasone nevű gyógyszerről szóló brit bejelentést, miszerint az jelentősen csökkenti a súlyos állapotban lévő koronavírus-betegek halálozási kockázatát, több amerikai orvos azonban szkeptikus a bejelentéssel kapcsolatban.

