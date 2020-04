Zöldségek: a drágulás tény, a mértéke is jelentős

Az egyik napról a másikra duplázódó árak azóta kicsit mérséklődtek, de még így is jelentős áremelkedés történt szűk két hét alatt.

Két héttel ezelőtt a kormányzat korlátozó intézkedései után pánikszerű vásárlásba kezdett a lakosság. Ennek eredménye lehetett az, hogy egyik napról a másikra a duplájára emelkedtek egyes, megfelelő körülmények között tartósan elálló, alapvető zöldségek árai a nagybani piacon. Az árak azóta konszolidálódtak, de a drágulás ténye biztos, annak mértéke azonban változó. Van, ami "csak" negyedével, van, ami 55 százalékkal lett drágább szűk két hét alatt.

Fotó: Székely Sarolta / mfor.hu Fotó: Székely Sarolta / mfor.hu

Mint arról elsőként beszámoltunk, a nagybani piacon március 19-én hatalmasat drágult néhány alapvető zöldségféle.

A burgonya ára 160 forintról 335-re nőtt,

a sárgarépa kilójáért 150 forint után 300-at kellett adni,

a petrezselyem egységára pedig 450 forintra 900-ra ugrott.

Ez a változás a fogyasztói piacok áraiba is továbbgyűrűzött és átlagosan 15-27 százalékos áremelkedéseket eredményezett.

Az azóta eltelt időben viszont konszolidálódtak árak a nagybanin. A burgonya és a sárgarépa kilójáért is egyaránt 200 forintot kell adni, ami még így is mintegy negyedével magasabb az árrobbanás előtti időszakhoz képest. A petrezselyem ára is mérsékődött, 600 forint a gyökérzöldség kilója, ami a korábbi időszakinál 55 százalékkal magasabb.

A fogyasztói piacokon azonban lényegében maradtak a magas árak. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet árinformációs rendszerében a Vámház körúti és a Fehérvári úti piacokon is több esetben 15-40 százalékos heti áremelkedés mutatkoznak. A 13- héten - vagyis az árrobbanás hetén - átlagosan

36 százalékkal nőtt a vöröshagyma ára,

a kelkáposztáért 23,

a sütőtökért 33,

a burgonya kilójáért 27 százalékkal kellett többet adni, mint előző héten.

Nagyon nem volt mindegy egyébként, hogy melyik piacon vásárol a lakosság, hiszen az árváltozások nem voltak összhangban. A paradicsom például a Vámház körűton akár 30 százalékkal is többe került, mint előző héten a Fehérvári úton azonban változatlan áron juthattak hozzá a vásárlók. Fordított felállásban, de ez elmondható a petrezselyemről is: ennek ára a Fehérvári úton 20 százalékkal ugrott meg egyik hétről a másikra, míg a Vámház körúton változatlan maradt.