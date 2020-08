"Tárca nélkül nem is létezik rendes újság" - videóinterjú Dragomán György íróval

Az Index felszámolásával félő, hogy eltűnhet az online térből egy tavaly indult érdekes kezdeményezés is. Egy évvel ezelőtt Dragomán György író hosszas rábeszélésére és győzködésére az Index elindította tárcanovella rovatát, és ezzel a közéleti portálon is helyet biztosított az irodalomnak. A műfaj hagyományairól, és további lehetőségeiről beszélgettünk az íróval.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!