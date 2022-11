Az utolsó négy hely is elkelt a pénzügyi diákverseny döntőjében

A megyei döntők utolsó versenynapján azok a Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés megyei valamint budapesti csapatok vettek részt, amelyek továbbjutottak az 1. fordulóból.

Miért nem lehet olyan befektetést találni, ami magas hozamot biztosít alacsony kockázat mellett, és még a likviditása is magas? Melyik hollywoodi filmet ajánlják még a felügyeleti szakemberek is a kisbefektetők okulására? Mi a teendője annak, aki koccanásos balesetet okoz? Mit tehetnek a bolygóért a kispénzű fogyasztók, akinek nincsenek nagy befektetései? Ezeket is tudniuk kellett a középiskolásoknak, ha szerettek volna bejutni a verseny december 8-i országos döntőbe. Az online kvíz és a villámkérdések után szóbeli feleletben is számot kellett adniuk tudásukról, amelyet ezúttal is szakértő zsűri kísért figyelemmel.

Kapcsolódó cikk Pénzügyi diákverseny: ezek a csapatok voltak a legjobbak megyéjükben Folytatódott a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny, amelyet a Privátbankár.hu idén ősszel a szakképző iskolák és technikumok diákjainak szervezett.

A Privátbankár.hu idén ősszel ötödik alkalommal rendezi meg a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis pénzügyi edukációs diákversenyt. Tavasszal az ország gimnazistái versenyeztek, november 8-ával kezdődően pedig a szakképző iskolások és technikumi diákok mérik össze tudásukat a megyei döntő öt napján. A versenyre 1055, négyfős csapat jelezte részvételi szándékát az ország minden megyéjéből, ami kiugró rekordnak számít.

Az ötödik megyei versenynap győztesei:

Bács-Kiskun megye

Kadás Pénzügyesek - Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum

Csapatkapitány: Kovács Bettina

Felkészítő tanár: Pintérné Szabó Terézia

Csongrád-Csanád megye

Hechusok - Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Csapatkapitány: Faggyas Ábel János

Felkészítő tanár: Marozsán-Guganovich Éva Márta

Békés megye

Racevényesek - Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium

Csapatkapitány: Nagy Ivett

Felkészítő tanár: Uhrin Györgyi

Budapest

A Fal utcai farkasok - Iskola: Budapesti Gépészeti SZC Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum

Csapatkapitány: Jurácsik Anita Julianna

Felkészítő tanár: Kaló Ferenc

A december 8-i országos döntőt már nem online, hanem személyes részvétellel rendezik meg Budapesten. Ezen a győztes csapat tagjai mellett jutalomban részesül minden sikeres diák, mert a verseny támogatói, szakmai partnerei számos értékes díjat ajánlottak fel:

a döntő első három helyezett csapatának tagjai és kísérő tanára számára egynapos bécsi tanulmányút az Erste Banktól

20 x 10 000 forintos ajándékutalványt a döntőbe jutott csapatok felkészítő pedagógusainak a Magyar Államkincstártól

3 x 50 000 forint összegű ajándékutalvány az MKB Private Bankingtól és a Takarékbank Private Bankingtól az első három helyen végző csapatnak, továbbá 50 000 forintos ajándékutalvány a „Feltörekvő Junior Klasszisnak” – azaz a legnagyobb fejlődést elérő, a döntőbe jutott csapatok közül a legalacsonyabb tanulmányi átlaggal rendelkező csapatnak és felkészítő tanárának

200 000 forintos díj a legtöbb csapatot indító iskoláknak a Diófa Alapkezelőtől

az első hat legjobb csapatnak egy-egy szabadulószobás élményprogram a CIB Banktól

a legtöbb csapatot indító iskolának egy laptop a Magyar Biztosítók Szövetségétől

egyenként 50 000 forintos ajándékutalvány a három, legtöbb csapatot indító pedagógus számára a Fundamenta Lakáskasszától

az országos döntő összes résztvevő csapata ajándékcsomagot kap a támogatók jóvoltából.

A versenyről és a többi továbbjutó csapatról a diákverseny hivatalos weboldalán, a diakforum.hu címen olvasható több információ.