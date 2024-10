Lecsapott az MCC egy kiemelt szegedi ingatlanra

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Bár az elmúlt hónapokban kevés munka volt látható az épületen, az MCC szerint az eredeti ütemtervnek megfelelően haladnak. Jelenleg a párkányzatok bádogozása és a homlokzat javítása folyik, emellett készül a külső díszkivilágítás, a zászlótartók és a feliratok, de zajlanak a festési munkálatok is. A mostani felújítással nem módosítottak külső méretein, hiszen már egy műemléki épületről beszélünk, de belülről teljesen átalakul majd, az MCC legújabb ígéretei szerint 2025 elejére.

Több mint hat éve húzódik egy 1896-ban épült belvárosi eklektikus palota felújítása Szegeden, amit korábban tudósképző akadémiai kollégiumnak kezdtek el átalakítani, de 2020-ban a munkálatok félbemaradtak. Az akkori Innovációs és Technológiai Minisztérium pénzhiánnyal indokolta a projekt leállítását, ám később az országban és a határon túl is terjeszkedő Mathias Corvinus Collegium (MCC) számára mégis akadt 1,4 milliárd forint az épület megvásárlására és felújítására, hogy itt alakítsa ki szegedi képzési központját - írta a szegeder .

