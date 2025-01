Nyomozás indult az MCC közbeszerzései miatt

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) jelentős összegeket költ intézményei felújítására, de ezeken a tendereken gyakori, hogy különféle indokokkal az olcsóbb ajánlatokat kizárják, így a megmaradt drágább ajánlatot tevővel kénytelenek végül szerződni: az egyik esetben egy Mészáros Lőrinc-féle vállalkozás elől öt másik ajánlattevő esett így ki. Tavaly októberben az Átlátszó írt erről. Az oknyomozó portál cikke szerint egy győri ingatlanja 2 milliárdos felújítására kiírt tenderen a 4 jelentkező közül kettőt „aránytalanul alacsony” ár miatt, egyet egyéb okból zártak ki. Hasonló forgatókönyvet azonosított az Átlátszó az MCC egy másik beruházásánál is, ahol a már említett Mészáros-féle ZÁÉV győzött.

A Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály most arról tájékoztatta Vadai Ágnest, hogy január 13-án elrendelte a nyomozást - – vette észre a 24.hu .

Vadai Ágnes még októberben nyújtott be írásbeli kérést a Mathias Corvinus Collegium közbeszerzései kapcsán Polt Péter legfőbb ügyésznek. A DK-s politikus kérdése így hangzik:

